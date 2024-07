Finché notte non ci separi: la nostra intervista ai protagonisti Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano

Interviste Cinema

Fra le anteprime del Taormina Film Festival 2024 ha colpito la nostra attenzione Finché notte non ci separi. Si tratta di una commedia un po’ malinconica su una coppia appena sposata che litiga la prima notte di nozze. Del film abbiamo incontrato i protagonisti Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano.

A fine agosto arriverà nelle sale italiane una commedia malinconica e allo stesso tempo divertente ambientata tutta in una notte, e non una notte qualsiasi ma una prima notte di nozze, e infatti il titolo, che è una gustosa variante di una frase della promessa matrimoniale, è Finché notte non ci separi. Si tratta del secondo lungometraggio di Riccardo Antonaroli, che ha già diretto La svolta. Trentenne o giù di lì come gli attori protagonisti Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano, il regista ha voluto raccontare una generazione, i cosiddetti millennials, che ha paura di crescere e di prendersi delle responsabilità e che non sa se riprodurre i modelli dei propri genitori o scegliere la libertà, e quindi vive eternamente nell’attesa di qualcosa.

Nel film recitano anche Giorgio Tirabassi, Lucia Ocone, Valeria Bilello, Claudio Colica, Neva Leoni e Francesco Pannofino. E poi c'è Roma, bellissima e struggente, semi notturna e semideserta.

Finché notte non ci separi è il remake del film israeliano Honeymood, "italianizzato" da un pool di sceneggiatori. Le musiche sono di Nicola Piovani e l'uscita in sala, con 01 Distribution, è fissata per il 29 agosto.

Finché notte non ci separi è stato presentato in anteprima al Taormina Film Festival, dove è stato proiettato nello splendido Teatro Antico. Per l'occasione sono scesi in Sicilia, insieme al regista e al produttore (Francesco Cimpanelli), Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano, che abbiamo prontamente intervistato.