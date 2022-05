Fassbinder: la regista del documentario Annekatrin Hendel racconta la passione per un genio irripetibile

Interviste Cinema

Arriva al cinema il 10 giugno un documentario inedito in Italia: si intitola Fassbinder ed è un ritratto profondo e completo che la regista Annekatrin Hendel ha dedicato al grande regista tedesco scomparso 40 anni fa e ai suoi storici collaboratori. Lo ha presentato a Roma.

44 titoli, tra lunghi, cortometraggi e le 15 puntate dell'epocale Berlin Alexanderplatz, più le regie e le opere teatrali e una quantità di libri in soli 16 anni, usciti da una mente geniale e da una personalità seducente e manipolatrice: Rainer Werner Fassbinder è stato davvero un unicum nel panorama della cultura mondiale e oltre a mettere in scena se stesso con una crudeltà che spesso riservava anche ai suoi partner e collaboratori, ha raccontato l'evoluzione della società tedesca dall'Ottocento agli anni del terrorismo, con una passione di vita bulimica e instancabile ed un'enciclopedica conoscenza del cinema europeo e americano. A rendergli omaggio e a presentarlo alle nuove generazioni - che, ne siamo certi, lo amerebbero come lo abbiamo amato noi - è un bellissimo documentario del 2015, inedito in Italia, che si intitola semplicemente Fassbinder e che arriverà al cinema il 10 giugno, distribuito da VIGGO, nel giorno del quarantesimo anniversario della morte di questo irripetibile personaggio, a soli 37 anni. Oltre a questo film di Annakatryn Hendel rivedremo al cinema quattro significative opere di Fassbinder: il primo lungometraggio, L'amore è più freddo della morte (1969), Le lacrime amare di Petra Von Kant (1972), affresco autobiografico attraverso un personaggio femminile, lo splendido La paura mangia l'anima (1973), interpretato da quello che all'epoca era l'amante del regista e di cui il documentario ci racconta la triste fine, Effi Briest (1974) e il film della consacrazione internazionale, Il matrimonio di Maria Braun (1979).

Annakatryn Hendel ha oggi 58 anni ed è nata e vissuta in quella che all'epoca era la DDR, la Berlino Est del rigido regime comunista. Come molti di noi suoi contemporanei, ha conosciuto il cinema di questo grande trasgressore e seduttore, cui è impossibile restare indifferenti (qualunque sia il giudizio che si abbia sulla sua persona), quando era molto giovane, perché, ha raccontato, "in Germania dell'est in televisione, e anche al cinema, venivano trasmessi e programmati i film di registi considerati di sinistra, come era Fassbinder". Racconta ridendo di aver rubato dall'unica biblioteca che c'era i pochi libri che esistevano su di lui perché voleva che fosse solo suo, ma che al tempo stesso i sensi di colpa per aver sottratto un bene comune l'hanno indotta a realizzare questo film. Nel 1992 a Berlino Est in occasione del decennale della morte, potè assistere a una retrospettiva completa delle sue opere, che la cementò nella sua ammirazione per questo artista. Scenografa e costumista, Hendel ha fondato una compagnia teatrale e nel 2011 la società di produzione It Works!, con cui ha realizzato i suoi documentari.

In Fassbinder fa parlare non solo il regista attraverso filmati d'epoca o brani dei suoi lavori spesso visti per la prima volta, ma soprattutto il coro del suo gruppo storico, i collaboratori, gli assistenti, gli attori, le attrici, gli amanti e le amanti che hanno diviso con lui vita e professione, subito umiliazioni ma anche l'esaltazione di un'esperienza unica. Hanna Schygulla, Margit Carstensen (che accetta di parlarne per la prima volta), Irm Hermann tra tutti gettano una nuova luce sulla figura del loro mentore. Fondamentale per la realizzazione è stato l'aiuto dell'ultima compagna del regista, Juliane Lorenz, montatrice dei suoi ultimi film, che ne scoprì purtroppo il corpo senza vita e che è diventata la curatrice della Fassbinder Foundation. Proprio in lei, con cui Hendel si è lamentata per il fatto che non esistesse ancora nessun lavoro cospicuo sulla figura del regista, ha trovato appoggio e collaborazione, anche per entrare in contatto con i collaboratori del regista, incluso il collega Volker Schloendorff che ha parole illuminanti sul contributo di Fassbinder al film collettivo Germania in autunno che racconta gli anni del terrorismo.

Più difficile è stato trovare i finanziamenti, tanto che a un certo punto Hendel racconta di aver minacciato di incatenarsi fuori dall'ufficio di un dirigente della tv di Monaco (città natale di Fassbinder), se non glieli avesse concessi. Pochissimo il tempo per la realizzazione: 90 mesi, "ma, trattandosi di un film di Fassbinder, in fondo anche questo aveva un senso". Esperta e interessata alle dinamiche di gruppo, la regista si concentra anche sulla personalità del regista e i suoi effetti sugli altri, attraverso il racconto corale di coloro che giravano nella sua orbita, come pianeti intorno a un sole a volte fin troppo accecante. "Realizzando il film ho sempre avuto la sensazione che lui fosse stata la persona più importante nella loro vita. Sono affascinata da questi personaggi. Lui era un grande seduttore, come secondo me dovrebbe essere ogni regista, il che non vuol dire che devono essere cattivi. Manipolatore forse non è il termine giusto. Non sono qui per giudicare e penso che si debba accettare anche il rovescio della medaglia. Non credo di aver detto col mio film che era una brava persona".

Nel documentario compaiono esclusivamente testimonianze di chi ha conosciuto Fassbinder in vita, per questo non ci sono interviste a personaggi e critici che ne hanno parlato dopo la sua morte. E probabilmente è questo il motivo per cui il film ha ricevuto molte critiche da chi non c'era e non ha mandato giù il fatto che fosse una regista della Germania dell'Est a raccontarlo. Tra le accuse - tutte ingiustificate - quella di aver usato un linguaggio troppo semplice (che non vuol dire superficiale), una scelta che Hendel rivendica perché il film è diretto soprattutto ai giovani, come suo figlio (che ha creato le animazioni di una bellissima sequenza inedita tratta da uno scritto del Fassbinder sedicenne), che non lo conoscono. "Fassbinder ha riflettuto nei suoi film tantissimo su di sé e sulla Germania, ha avuto la capacità di gettare luce anche sugli angoli più occulti, con una schiettezza che, se la Germania avesse voluto farlo, l'avrebbe aiutata a capire molto di più su se stessa".

Torneremo a parlarne, ma voi intanto segnatevi la data e se amate il cinema non perdetevi la data di uscita di Fassbinder, il 10 giugno, per potervi emozionare come ci siamo emozionati noi, che c'eravamo, quando Rainer Werner Fassbinder era un riferimento imprescindibile per un'intera generazione ribelle.

(Foto nel testo: L'amore è più freddo della morte, Annekatryn Hendel di Martin Farkas, Volker Schloendorff con AnneKatryn Hendel di Beate Nelken)