Falla girare: Giampaolo Morelli e i Jackal Fabio Balsamo e Ciro Priello ci parlano del film

Ha debuttato su Amazon Prime Video Falla girare, commedia d'azione diretta e interpretata da Giampaolo Morelli. Abbiamo intervistato il regista insieme a Fabio Balsamo e Ciro Priello, che fanno parte di The Jackal.

È disponibile su Amazon Prime Video la seconda regia di Giampaolo Morelli, che dopo 7 ore per farti innamorare dirige la commedia d'azione Falla girare. La vicenda si svolge in un futuro prossimo nel quale la marijuana è stata colpita da un virus e quindi, essendosi estinta, non può più dare felicità al mondo. Ma un giorno qualcuno scopre che esistono ancora due piante e intraprende una movimentata crociata in nome della libertà. Oltre che scalmanato viaggio in cui ne succedono di tutti colori, anche perché a compierlo sono un instagrammer, un piccolo spacciatore, una poliziotta infiltrata, un ladro esperto e un giornalista morto di fame, il film è anche un grido di ribellione all’omologazione e alle ingiustizie. Sullo sfondo c'è Napoli con le sue mille anime. Accanto a Giampaolo Morelli, recitano Laura Adriani, Michele Placido, Giovanni Esposito i due Jackal Fabio Balsamo e Ciro Priello. Abbiamo incontrato gli ultimi due insieme al regista. Ecco la nostra intervista: