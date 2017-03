Falchi - le nostre videointerviste a Toni D'Angelo, Fortunato Cerlino e Michele Riondino

Falchi, terzo film di Toni D'Angelo, arriva al cinema il 2 marzo. Anche se in apparenza è un poliziesco è anche un noir e molte altre cose insieme. Una commistione di generi voluta dal regista, che ci ha raccontato nella nostra intervista l'idea per lo stile del film e le sue ispirazioni, oltre alla collaborazione col padre Nino D'Angelo per le musiche del film.

Nel ruolo di due tormentati poliziotti della squadra antiscippo, che per le vie di una Napoli più universale e meno da cartolina, si infilano in sella alla loro moto nei vicoli più tortuosi per dare la caccia ai malviventi, ci sono Fortunato Cerlino, Don Pietro Savastano in Gomorra, ispettore Pazzi in Hannibal e prossimamente nella serie Britannia e Michele Riondino, candidato al David di Donatello per la sua parte in La ragazza del mondo e protagonista de Il giovane Montalbano, qua alle prese con un personaggio molto insolito per lui.

Parlare con loro è stato un vero piacere perché è sempre bello e interessante ascoltare attori intelligenti parlare di quello che va oltre il personaggio e il film, aprendoci uno spiraglio sul loro metodo di lavoro.