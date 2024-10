Eterno Visionario, Michele Placido e il cast ci parlano del film su Luigi Pirandello

Interviste Cinema

Alla Festa di Roma abbiamo intervistato Michele Placido, regista di Eterno visionario, insieme a Valeria Bruni Tedeschi e Federica Luna Vincenti, interpreti di Antonietta Portulano e Marta Abba, le due donne fondamentali nella vita del Luigi Pirandello portato sullo schermo da Fabrizio Bentivoglio. Al cinema dal 7 novembre.

Eterno visionario, al cinema dal 7 novembre, racconta il Luigi Pirandello uomo, mentre ripercorre la sua esistenza. In occasione della Festa del Cinema di Roma, ne abbiamo parlato con Michele Placido, regista del lungometraggio, e con Valeria Bruni Tedeschi e Federica Luna Vincenti, nel film rispettivamente Antonietta Portulano e Marta Abba, le due presenze che hanno segnato la vita dello scrittore premio Nobel. C'era in Pirandello paura della follia, forse perché un dolore di vivere era segretamente condiviso? E come sono nate due scene chiave per costruire il rapporto con le due donne? C'è stato spazio per recuperare il metalinguismo del grande autore siciliano?



Eterno Visionario: La nostra video intervista a Michele Placido, regista del Film - HD



Eterno Visionario: La nostra video intervista a Valeria Bruni Tedeschi e Federica Luna Vincenti- HD

Eterno visionario, il percorso di Michele Placido in Luigi Pirandello