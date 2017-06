"Essere un'artista vuol dire libertà": Soko e le sue passioni che rifiutano ogni etichetta

Pantaloni rosso fuoco, con tanto di tigre ricamata, una camicia avorio con il collo vaporoso, fiocco nero e un sorriso perennemente stampato. Soko è una ragazza che trasuda passione, indipendenza e decibel in forte crescita quando parla del suo bisogno di esprimere la sua arte: che sia la musica, con cui si è fatta conoscere, la recitazione o la regia. Nata a Bordeaux come Stéphanie Sokolinski, da padre di origine polacca, vive da tempo negli Stati Uniti, ora fra New York e Los Angeles. Proprio nelle serate musicali di quelle città ha avuto modo di conoscere suo colleghe giovani e toste come Kristen Stewart, con cui è stata legata sentimentalmente per alcuni mesi, e Lily-Rose Depp, che con lui recita in Io danzerò di Stéphanie Di Giusto, in uscita il 15 giugno, e di cui ha parlato alla stampa oggi a Bologna, in occasione del Biografilm Festival.

Qualche colpo di tosse fastidioso (“scusate, troppi viaggi”), la giramondo Soko si è ritagliata quattro giorni per una full immersion emiliana all’insegna di cinema, incontri e musica, con un DJ set nella serata di venerdì 9 giugno al Parco del Cavaticcio. Occasione anche per incontrare i genitori, che non vedeva da un anno intero. Perché per lei il lavoro non prevede compromessi, motivo per il quale ha senz’altro trovato elementi in comune con Loïe Fuller, artista poliedrica dal fisico non consueto per una ballerina che rivoluzionò la danza e creò le premesse per i cambiamenti radicali della danza contemporanea.

“È tutto cominciato con un incontro con la regista Stéphanie Di Giusto, mi sono subito fidato della passione con cui mi ha parlato di Loïe Fuller, un personaggio meraviglioso che ignoravo, ricco e complesso. Il mio primo ruolo da protagonista, quello di una donna che ha sempre rifiutato di essere ripresa, che odiava tanto i suoi imitatori. Ora io ho dovuto farlo, imitarla e riprendere la sua vita; spero di averla resa orgogliosa”.

I vestiti a strati sono decisivi nello sviluppo del ballo inventato dalla Fuller, ispirato alle circolari cadute in trans sufi. “Avevo vari vestiti per il film, che ha vinto il César per i costumi”, ha dichiarato SoKo. “Ci sono voluti 140 metri di tessuto per realizzare il mio vestito principale; ne avevo tre, il primo era pesantissimo, è quello che prendo dal letto nel film. Tenerlo per due secondi con le mani aperte era faticosissimo, ma non ho voluto controfigure. Dovevo provare la sua fatica, sentire la puzza del mio sudore che inzuppava l’abito, non potevo fingere per entrare davvero nei suoi panni. L’osteopata è diventato il mio migliore amico, avevo lividi ovunque e la mattina mi svegliavo con i muscoli che mi facevano così male che non riuscivo a mettermi i calzini. Mi sono allenata per sette ore al giorno nel corso di due mesi. La scena del ballo finale era quella in cui il vestito pesava meno, era seta, ma soffro di vertigini e dovevo stare al buio, con le luci addosso accecanti, in equilibrio su un palchetto a tre metri d’altezza. Mi aiutavo con un nastro subito sotto la pianta del piede per trovare le misure giuste: mi auguravo solo, e intensamente, di non morire”.

Oltre agli abiti anche la musica riveste un ruolo naturalmente molto importante nell’arte della Fuller, oltre che nella vita di Soko. “Prima del film non avevo avuto alcuna esperienza con la danza, se non molto piccola quando mi vergognavo perché nella mia classe ero un ippopotamo grasso, senza grazia alcuna. Avevo appena finito di girare un altro film, Voir du pays, in cui interpreto una militare appena tornata dall’Afghanistan, quando ho dovuto cambiare pelle il giorno dopo la fine delle riprese, in cui dovevo essere molto femminile, iniziando l’allenamento per Io danzerò: mi ha salvato, mi ha fatto sentire forte e leggera. Come musicista sei sempre e solo tu in scena, mentre allenarti come ballerina vuol dire una routine rigorosissima, se salti un giorno il tuo corpo te la fa pagare, deve diventare il tuo migliore amico, la tua memoria muscolare. Invece come musicista puoi creare nel mezzo della notte o quando vuoi, so dove trovare le corde giuste, per me è molto facile. Poi mi sono trovata a girare l’ultima scena sul palco dell’Opéra Garnier, davanti ai miei genitori che erano comparse; è stato fantastico."

Delle icone pop di oggi Soko ha dichiarato di amare particolarmente Bjork e Madonna, donne che gestiscono interamente il loro spettacolo, che hanno inventato qualcosa, proprio come la Fuller. Parlando di enormi sacrifici per l’arte, ha commentato: “Lo faccio ogni giorno. Non ho una vita personale, lavoro solamente. Ho fatto venire i miei genitori qui per quattro giorni perché non li vedo da un anno. Madonna ha visto il film e mi ha chiamato, dicendo di essersi molto ritrovata. Ogni vero artista farebbe di tutto per la propria arte, altrimenti ne morirebbe. Loie era una femminista, a proprio agio con la sua sessualità. Oggi viviamo in un’era in cui la libertà sessuale è più semplice, non mi piace essere etichettata in quanto a genere o sesso: ci sono buoni o cattivi esseri umani. Si deve amare a prescindere e Loïe rifiutò di essere messa in una scatola con un’etichetta con scritto 'ballerina', o altro. Era un’artista in senso completo, sperimentava e faceva quello che voleva senza dover scegliere. È quello che anche io cerco di fare nella mia vita. Amo fare musica, girare i miei video, recitare e ora dirigere un film che sto scrivendo. Devi fare quello che vuoi, se sei capace, buttati”.