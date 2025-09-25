TGCom24
Interviste Cinema

Esprimi un Desiderio: la nostra video intervista a Diego Abatantuono, Max Angioni e Volfango De Biasi

Chiara Carnà

Volfango De Biasi, in compagnia di Max Angioni e Diego Abatantuono, racconta a ComingSoon retroscena e curiosità sulla sua ultima commedia. Ecco le nostre interviste al regista e ai protagonisti di Esprimi un Desiderio, in sala dal 25 settembre.

Nei cinema italiani è arrivata Esprimi un Desiderio, commedia agrodolce firmata da Volfango De Biasi. Il regista, a partire dal lungometraggio francese del 2022 Il peggior lavoro della mia vita (di cui il suo film è il remake), esplora il conflitto generazionale mettendo in primo piano il valore dell'inclusione. A raccontarlo ai microfoni di ComingSoon è stato De Biasi in persona, che abbiamo intervistato insieme ai due protagonisti di Esprimi un Desiderio: Diego Abatantuono e l'esordiente Max Angioni.

Definire 'esordiente' Angioni sembra insensato, dal momento che il comico lombardo, nel giro di pochi anni, è diventato il prezzemolino della televisione. Ha tenuto banco nei più importanti show comici del piccolo schermo e, dal 2022, conduce Le Iene, programma di punta di Italia 1. Esprimi un Desiderio, tuttavia, è il suo primo lungometraggio. Malgrado l'inesperienza, il suo debutto come attore, gradevole e promettente, conferma capacità di adattamento anche al linguaggio cinematografico. Il set, tuttavia, non è stato una passeggiata, come ha precisato nell'intervista. Angioni ha preso inizialmente alla leggera l'upgrade al cinema, ma si è ben presto scontrato con sfide inaspettate.

Esprimi un Desiderio: di cosa parla la commedia con Max Angioni e Diego Abatantuono

Nel film, Max interpreta Simone: un trentenne pigro e inconcludente che, per ragioni legate ad un'infanzia difficile, non sopporta le persone anziane. Costretto a prestare servizio - ironia della sorte - presso una casa di riposo, dovrà imparare a gestire un arzillo gruppo di vegliardi pronti a giocargli tremendi tiri mancini. Tra loro, c'è Ettore (Diego Abatantuono), ex proprietario di un'azienda vinicola ora immobilizzato sulla sedia a rotelle. Diego Abatantuono ha alle spalle una carriera leggendaria, che abbraccia cinema, teatro e televisione. Ha un talento comico eccezionalmente naturale, che non tiene a freno neanche durante gli incontri con la stampa. In Esprimi un Desiderio, però, rinuncia ad una risorsa importante per la commedia: la gestualità e il movimento. E a noi ha svelato come si costruisce un personaggio comico a partire da una condizione di quasi totale immobilità.

De Biasi, infine, ha tenuto a sottolineare la propria volontà di girare un film divertente, incentrato sui buoni sentimenti, e che mostrasse un lato inedito della terza età. Ovvero, quell'energia rumorosa e inesorabile, in grado di scuotere i giovani dal torpore, spingerli a smetterla di scrollare su TikTok e dedicarsi a ciò che davvero li appassiona. Doverosi, infine, gli elogi agli attori che hanno prestato il volto ai "seniores" del film. La presenza nel cast di grandi volti del cinema italiano, da Giorgio Colangeli a Nunzia Schiano, rappresenta un indiscutibile valore aggiunto che, ha precisato Angioni, dovrebbe rappresentare un incentivo in più per correre al cinema anche per i più giovani. "Prima che sia troppo tardi", ha chiosato Abatantuono, senza rinunciare al proverbiale sarcasmo.



Chiara Carnà
