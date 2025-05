Esce in sala La guerra di Cesare, il regista Sergio Scavio: "Generosità e coraggio sono la forza di questa storia sociale"

Interviste Cinema

La guerra di Cesare, attualmente al cinema, racconta di una ribellione fallita che parte da una miniera sarda che ha esaurito la sua potenzialità estrattiva e il suo ruolo sociale, ma non la sua forza metaforica.

C'è molto da imparare con il film La guerra di Cesare, una storia che va oltre i confini di ciò che racconta. Diretta da Sergio Scavio, e da lui scritta insieme a Pier Paolo Piciarelli, l'opera si ambienta in Sardegna ed è interpretata da Fabrizio Ferracane, Alessandro Gazale, Luciano Curreli e Francesca Ventriglia. Quella che narra è una storia intensa e attuale: una rivoluzione fallita all’interno di una miniera diventa lo specchio della crisi occupazionale e del declino di un’intera epoca. Con il tono di una favola sociale, il film si muove tra le pieghe di un’Italia marginale, attraversata da disillusione e desiderio di riscatto. Presentato in anteprima al Bari International Film&Tv Festival lo marzo scorso, La guerra di Cesare è ora nelle sale italiane per portare sul grande schermo un racconto di provincia che diventa metafora universale del nostro tempo.

È lo stesso Sergio Scavio, nella video intervista qui sotto, a raccontare la genesi del progetto e il significato che assume la "ribellione fallita" della storia. Il regista, qui al suo esordio dietro la macchina da presa, racconta anche dei personaggi e della relazione con gli attori che li hanno interpretati, andando anche a toccare l'affasinante mondo perduto delle miniere sarde. Più in basso la trama e il trailer del film.

La Guerra di Cesare: La nostra video intervista al regista del Film Sergio Scavio - HD

La guerra di Cesare: trama e trailer del film

La guerra di Cesare racconta una storia di ribellione fallita, che parte da una miniera sarda che ha esaurito la sua potenzialità estrattiva e, di conseguenza, il suo ruolo sociale, ma non la sua forza metaforica. La storia parte da qui, dalla fine delle cose e da un popolo di lavoratori abbandonato. Da questo evento nasce il racconto di due amici lavoratori che vivono una relazione viva e complessa, fino a che la morte di uno dei due spingerà l’altro a cercare, in qualche modo, un senso di riscatto.