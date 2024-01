Enea: Pietro Castellitto è l'orgoglio di papà Sergio, che insieme a Chiara Noschese ci parla del film

Interviste Cinema

Abbiamo intervistato Sergio Castellitto e Chiara Noschese, che in Enea interpretano i genitori del personaggio di Pietro Castellitto, anche regista e sceneggiatore. I due attori ci hanno raccontato l'esperienza sul set, accompagnata da grande gioia e rispetto.

Enea non è soltanto la storia di un ragazzo (Enea) che tenta di resistere al nichilismo dilagante e che somiglia a un eroe romantico. L'opera seconda di Pietro Castellitto è anche, anzi soprattutto, un film che parla di una famiglia, nel caso specifico la famiglia Tammaro: persone oneste, affettuose e comrensive. E se il fratellino di Enea ha dei problemi a scuola, i genitori (Celeste e Marina) sono come spenti, probabilmente perché i traguardi raggiunti con fatica e con passione hanno smesso di fare la loro felicità. Il regista non fa di mamma e papà Tammaro due personaggi grotteschi o delle maschere comiche, ma figure complesse che ispirano tenerezza, in particolare Celeste, che vorrebbe meno litigi quando ci si riunisce intorno a un tavolo per cenare e raccontarsi la giornata.

Celeste e Marina sono interpretati da Sergio Castellitto e Chiara Noschese. Entrambi hanno amato la scrittura e la visione di Pietro Castellitto, da cui si sono lasciati guidare con fiducia. Abbiamo intervistato i due attori in occasione della presentazione di Enea alla stampa. Il film è appena arrivato in sala distribuito da Vision Distribution e interpretato anche da Benedetta Porcaroli e Giorgio Quarzo Guarascio.