Enea: l'intervista a Pietro Castellitto, Benedetta Porcaroli e Giorgio Quarzo Guarascio

In sala dal 18 gennaio, Enea è l'opera seconda di Pietro Castellitto, che mette a confronto, a Roma Nord, la generazione dei padri e quella dei figli, raccontando la fame di vita di due giovani outsider. Abbiamo incontrato il regista insieme a Benedetta Porcaroli e a Giorgio Quarzo Guarascio.

È un film dai molteplici livelli di lettura Enea, che riporta dietro alla macchina da presa, dopo il folgorante film d'esordio I Predatori, Pietro Castellitto.

Già presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, Enea racconta la cosiddetta Roma bene, con i suoi circoli sportivi, il suo culto della bellezza, i suoi demoni e la sua noia, che quasi nessuno riesce più a esorcizzare. Si tratta di un mondo che Pietro Castellitto conosce da vicino e che in questo caso è attraversato da due trentenni alla ricerca di una grande vitalità. Il contesto in cui si muovono lascia spazio, tra un ristorante di pesce ai Parioli e una festa in una villa, anche a piccoli fatti criminali, e perciò Enea sfiora il gangster movie, offrendo al ben noto Adamo Dionisi il ruolo di un delinquente poeta.

Nel film, oltre allo stesso Pietro Castellitto, troviamo suo padre Sergio, suo fratello Cesare, Chiara Noschese e poi Benedetta Porcaroli e Giorgio Quarzo Guarascio. Abbiamo incontrato gli ultimi due insieme al regista, e li abbiamo prontamente intervistati.

Intervista a Pietro Castellitto, Benedetta Porcaroli e Giorgio Quarzo Guarascio

Enea è appena arrivato in sala con Vision Distribution. Del film ci parlano i tre giovani protagonisti