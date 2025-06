Elio, video intervista con le registe: "Glordon? La sfida di un personaggio senza occhi!"

Interviste Cinema

Per l'uscita di Elio, nuovo film di animazione Pixar Disney, abbiamo intervistato le registe Domee Shi e Madeline Sharafian, più la producer Mary Alice Drumm. Abbiamo chiesto qualcosa sul design e sulla fotografia della loro tenera fiaba fantascientifica. Ecco il video dell'incontro.

Elio targato Pixar è già nei nostri cinema, e vi proponiamo la nostra video intervista alle registe Domee Shi (già autrice di Red) e Madeline Sharafian (dietro al corto "La tana" su Disney+). Approfittando della loro presenza, in compagnia della producer Mary Alice Drumm, abbiamo chiesto loro qualcosa su Glordon, l'irresistibile personaggio alieno senza occhi. Abbiamo anche chiacchierato un po' del ricco lavoro scenografico sul film e della sua fotografia, che lavorano insieme per sottolineare il contrasto tra una realistica Terra e la fantasia dello spazio, sogno del bambino protagonista. Dopo il video riassumiamo la trama di Elio e ve ne mostriamo il trailer ufficiale in italiano.



Elio: La nostra video intervista alle registe del film Domee Shi e Madeline Sharafian e alla producer Mary Alice Drumm - HD

Elio, la Pixar racconta un bambino che cerca il suo posto nel mondo (ma anche fuori!)