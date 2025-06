Elio, Adriano Giannini e Alessandra Mastronardi: "Una commozione trasversale per bambini e adulti"

Interviste Cinema

In questa video intervista abbiamo chiacchierato con Adriano Giannini e Alessandra Mastronardi della loro esperienza di doppiaggio su Elio, nuova opera animata della Pixar. Cosa fa scattare la commozione in questa fiaba sci-fi?

Nell'intervista video che segue abbiamo parlato con Alessandra Mastronardi e Adriano Giannini, due delle voci italiane di Elio, nuovo cartoon Pixar Disney, di questa curiosa fiaba dal sapore fantascientifico, tra Spielberg e il sorriso animato doc pixariano. Cosa ha commosso noi e anche loro, guardando il film? Tra le varie letture della storia più articolata di quanto si possa immaginare, c'è anche una bussola per capire cosa ci rende umani? Riguardo al loro impegno al leggìo, la sfida era diversa: per Alessandra era la prima volta, per Adriano - nonostante l'esperienza di doppiaggio - un personaggio burbero e rissoso imponeva un certo sforzo vocale da non sottovalutare... Dopo il video, ricapitoliamo la trama di Elio e vi riproponiamo il suo trailer ufficiale in italiano.



Elio: La nostra video intervista a Alessandra Mastronardi e Adriano Giannini, doppiatori italiani del Film Disney Pixar - HD

Elio, il gemellaggio alieni-esseri umani secondo la Pixar, con la forza dell'infanzia