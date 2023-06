Elemental, "Crediamo ancora nel matrimonio tra tecnologia e storia", parlano il regista e le voci italiane del film Pixar

Interviste Cinema

Peter Sohn ha presentato a Roma il nuovo film animato Pixar, Elemental, insieme alle voci italiane dei due protagonisti, Stefano De Martino e Valentina Romani, accompagnati da Serra Yilmaz e Mr. Rain, autore della versione nostrana di un brano nella colonna sonora.

Elemental, ventisettesima fatica Pixar, arriva al cinema dal 21 giugno, e noi abbiamo incontrato a Roma il suo regista Peter Sohn e le voci italiane Stefano De Martino, Valentina Romani, Serra Yilmaz, insieme a Mr. Rain, che si è occupato della versione italiana del brano originale del film animato, "Per sempre ci sarò". Elemental è la storia d'amore, ambientata in un coloratissimo mondo di fantasia, tra Ember, una creatura di fuoco figlia di immigrati, e Wade, un ragazzo fatto di acqua. Un amore logisticamente alquanto... complicato! Leggi anche Elemental, la recensione del poetico film di animazione Pixar

Elemental, una prova importante per i talent italiani

Valentina Romani, resa celebre da Mare Fuori, in Elemental doppia Ember, ragazza un po' nevrotica: "Per me è stato un viaggio magico, Toy Story è uno dei miei film preferiti. Mi dicono spesso che ho il fuoco nei capelli, quindi direi che è un incontro perfetto. È stata un'esperienza nuova, sono felice e soddisfatta del risultato. La Pixar è parte della mia vita".

Sorprendente la performance di Stefano De Martino, che di certo non conosciamo come attore: "Ah, io vorrei parlare come Wade tutto il tempo. Il direttore del doppiaggio Massimiliano Manfredi mi ha insegnato proprio a usare la voce." Stefano confessa che, dopo il turno di doppiaggio, sentiva di avere la voce così impostata da averla "usata" per lasciare serissimi messaggi di lavoro su Whatsapp.

Serra Yilmaz confessa di avere molte somiglianze (anche fisiche!) con Cinder, la mamma di Ember: "Io sono cresciuta con Fantasia, era il mio film preferito, l'avrò visto cinque o sei volte, al cinema. Ero felicissima di doppiare, perché io in Turchia faccio doppiaggio."

Mr. Rain non ha avuto remore nell'accettare l'offerta di adattare la canzone: "Era una delle cose che avrei voluto fare nella vita". A prescindere. Deve ammettere che - nonostante il suo nome d'arte suggerisca l'elemento acqua - s'identifica molto più col fuoco!



Elemental: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Disney Pixar - HD

Elemental, una storia personale e universale

Peter Sohn, figlio di genitori coreani emigrati nel Bronx, ci racconta che l'idea di Elemental è partita sette anni fa: era sul palco di un convegno a New York e ha intercettato lo sguardo dei suoi, così fieri di lui da avere le lacrime agli occhi. A quel punto li ha ringraziati pubblicamente per i sacrifici fatti, emigrando negli Usa per assicurargli un futuro migliore, e qualcuno nel pubblico gli ha gridato: "E fai bene a ringraziarli!" Tornato alla Pixar, ha raccontato l'esperienza ai colleghi e gli hanno suggerito che forse il suo prossimo film poteva nascere proprio da lì. I suoi hanno preso bene la sua volontà di carriera artistica, o hanno reagito con la severità della famiglia di Ember? "Mio padre è stato contento solo quando ha verificato quanto mi pagavano!" Pete spiega anche di aver disatteso le raccomandazioni familiari di "sposare una Coreana", parodiate in una scena di Elemental: "Ho sposato una donna mezza italiana e mezza ucraina".

La proverbiale scintilla (mai termine fu più appropriato) di Elemental è partita da un suo disegno raffigurante un personaggio di fuoco, su una barca in mezzo al mare. Il contrasto già c'era, ma lavorandoci su con i colleghi ha alzato la posta: e se il fuoco e l'acqua si amassero? Tutte le immagini etniche di Elemental non si rifanno però volutamente a un specifica cultura: a mano a mano che si ampliava il team al lavoro sul film, ispirazioni europee, indiane e messicane hanno contaminato l'opera con varie suggestioni. Il linguaggio inventato della Terra del Fuoco è poi effettivamente un suono, quello dei ceppi di legno che bruciano e crepitano.

La sfida tecnica è stata importante: non esisteva una procedura per creare personaggi così. Il modello di un personaggio Pixar ha in media 5000 punti di controllo per essere animato, Ember da sola ne ha 10.000, indispensabili per darle la mobilità di un effetto visivo, per farla sembrare proprio... fuoco in movimento, una vera impresa, considerando che nelle prime prove sembrava "un demone del Signore degli Anelli"! La bussola che però guida la Pixar è rimasta la stessa: "Crediamo ancora nel matrimonio tra tecnologia e storia". L'argomento suscita una domanda nel pubblico: darebbe un consiglio a chi si occupa di animazione da autodidatta, magari imparando a usare software come Blender? Sohn è pronto a spostare l'attenzione dove merita di essere: quel che conta è vivere il più possibile, assorbire esperienze e usarle per dare un'anima a quello che fai.

I grandi temi di Elemental

Il cinema può cambiare il mondo? Sohn non ha dubbi: "So che ha cambiato il mio." Il cinema è un'alchimia dalle grandi potenzialità comunicative, e Peter ricorda quando accompagnò sua madre a vedere Dumbo, l'unico film che non ebbe bisogno di tradurle.

Elemental parte dal racconto di una migrazione dovuta a una catastrofe climatica, e Serra Yilmaz ha trovato preziosa l'attenzione al tema dell'immigrazione e della ricerca di una compatibilità possibile, in una costruzione estetica bellissima. Stefano De Martino si dice ammirato dalla "normalizzazione" di un argomento così spinoso come quello delle differenze. Per Valentina l'essenza di Elemental è in quel toccarsi ritenuto impossibile da Ember e Wade: bisogna andare oltre le paure dei pregiudizi per arricchirsi. E Wade per Stefano incarna perfettamente l'idea: abbatte il pregiudizio perché è ingenuo senza sovrastrutture.