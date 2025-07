El Jockey, parla il regista Luis Ortega: "Non cerco di fare film strani, voglio solo che rispecchino la mia vita"

Interviste Cinema

Debutta finalmente al cinema uno dei film più sorprendenti e interessanti visti in concorso al Festival di Venezia dello scorso anno. Per accompagnare l'uscita di El Jockey, da Roma è passato il suo regista Luis Ortega, che abbiamo incontrato per quella che, più che un'intervista, è stata una curiosa chiacchierata.

A distanza di quasi un anno, continuo a pensare che - assieme a film come Queer, Joker Folie a deux, Maria e Love - El Jockey sia stato uno dei titoli più interessanti proposti dal concorso del Festival di Venezia dello scorso anno.

El Jockey è un film di difficilissima definizione: racconta la storia di Remo, un fantino dedito a ogni tipo di alcool e droghe. Remo deve molti soldi al patron della sua scuderia - uno non proprio pulitissimo - e ha appena scoperto che la sua fidanzata, anche lei fantino, è incinta. Nel giorno della corsa più importante della sua vita, ha un incidente, finisce in ospedale, e da quell’ospedale scappa svanendo dai radar e andando in giro vestito da donna e con una enorme e ridicola fasciatura che gli circonda il capo. Tutto questo - che è solo una parte del film, e l'altra diventa ancora più svitata e imprevedibile - è raccontato da Luis Ortega, sceneggiatore e regista, in un modo assolutamente sorprendente, che alterna surrealismo e comicità slapstick, toni da gangster movie e altri quasi da mélo, e con un impianto visivo liberissimo e visionario.

Ancora più sorprendente, però, è stato incontrare Ortega, e sentirlo raccontare - con una sincerità inusuale e quasi sconcertante - quanto tutto quello che a noi sembra bizzarro del suo film sia in realtà la sua normalità, e di come in qualche modo il cinema, e questo film in particolare - sia stato per lui una sorta di esperienza terapeutica.

Incontro Ortega in un caldo giorno d’estate romana, in una saletta riservata e ben condizionata di un grande albergo di quella Via Veneto dalla quale la dolce vita è svanita da tempo, lasciando solo l’aroma amaro del ricordo. Nella sala in cui mi aspetta Ortega, spettinato quasi più di me, l’aroma che si sente è invece quello di caffè e sigarette. Caffè e sigarette, come quel film di Jim Jarmusch in cui una serie di personaggi chiacchierano delle cose della vita seduti l’uno di fronte all’altro allo stesso tavolo, proprio come siamo seduti io e Ortega, e sarà che per questo che, più che una vera e propria intervista, la nostra sarà una sorta di chiacchierata libera da vincoli e costrizioni.

Me ne accorgo subito, fin da quando Ortega apre da subito a dettagli insolitamente personali quando gli chiedo da dove gli fossero arrivate le idee e le immagini per questo film.

“È stato un insieme di cose. Stavo attraversando un periodo di crisi e conflitto con l’industria del cinema del mio paese, un po’ come Remo nel film è in crisi con la sua, col mondo dell’ippica; e la mia fidanzata era rimasta incinta, e avevo iniziato a pensare a che tipo di padre sarei diventato; al fatto che per essere un padre sarei dovuto rimanere vivo, e sobrio”, mi ha raccontato il regista. “Poi è successo che una volta, per strada, ho visto un personaggio molto strano”, ha proseguito. “Era un russo, che se ne andava in giro vestito da donna, e con un’enorme fasciatura attorno alla testa, proprio come poi ho fatto fare al personaggio. E questo tizio andava in giro parlando da solo, e entrava nelle farmacie per pesarsi, e quando l’ho fermato e gli ho chiesto quanto pesasse, lui mi ha detto che non pesava niente”. Per questo nel film, quando Remo si pesa, l’ago della bilancia non si muove.

Il peso, peraltro, è qualcosa che ha molto a che vedere con il mondo dell’ippica e dei fantini, ma non è così che Ortega è arrivato a quello. “È successo che un giorno sono andato a vedere le corse dei cavalli, qualcosa che fino a quel momento non mi aveva mai interessato”, ha spiegato Ortega. “Lì mi hanno fatto andare nel dietro le quinte, per così dire. E ho visto i fantini, con quei loro abiti affascinanti, e ho visto che uomini e donne correvano assieme, qualcosa che di solito non accade. Li ho visti pregare, li ho visti montare a cavallo dopo aver fatto baldoria per giorni senza dormire. Poi un altro giorno un fantino era in ritardo, e arrivando all’ippodromo ha avuto un incidente. Un brutto incidente: la sua auto si era completamente ribaltata. Ma lui è uscito dall’auto, ha raggiunto l’ippodromo e ha vinto la corsa. Ho pensato che questa gente fosse davvero interessante; credo che se c'è un'attività che compi regolarmente, e quest'attività è qualcosa che mette a rischio la tua vita, questo sia qualcosa che ti pone in una posizione interessante”.

Mentre il regista parla, penso che forse esistono persone che sono destinate a fare spesso incontri con persone e cose bizzarre, come quelle capitate a Ortega, o forse semplicemente che alcune persone tengono gli occhi più aperti di altre. Fatto sta che Ortega ha riversato nel suo film qualcosa che per molti è strano, ma che per lui è quasi la normalità: “Sono tutte esperienze di vita, che ognuno di noi vive da solo. Mentre crescevo pensavo che ci fossero tre possibilità di fronte a me: diventare una persona normale con un lavoro normale, andare a finire in un ospedale psichiatrico, o mettermi a fare dei film. E mi sono detto: il lavoro normale non è un’opzione, l’ospedale è pericolosamente vicino, non ti rimane altro che fare dei film”. Questo Ortega lo dice per arrivare a un punto preciso: “Non credo di usare un linguaggio surreale volutamente”, ha spiegato. “È solo che le mie esperienze di vita diventano sempre più surreali man mano che passa il tempo. Pensavo che invecchiando le cose sarebbero diventate più normali, ma no, non è stato così. Pensavo che diventare padre avrebbe sistemato un po’ di cose, ma invece tutto continua a diventare sempre più strano. Non è allora che io voglia fare dei film strani, voglio solo dirigerli in modo tale che rispecchino la mia vita”.

In qualche modo, allora, il cinema per Ortega è diventato una sorta di luogo di auto-terapia, un modo per tutelare la sua sanità mentale senza per questo arrendersi totalmente a una realtà complessa e imprevedibile. Ma sta funzionando? “Sto un po’ meglio dopo questo film sì”, ha ammesso Ortega. “Prima, quando arrivavo in una nuova città, la prima cosa che facevo era andare nei parchi per capire come funzionasse per procurarmi delle sostanze e delle droghe. Quello, e capire dove andare in caso di un esaurimento nervoso. Ora sto bene. Quando sono sceso dal treno, mi sono detto che Roma è bellissima, e che sono fortunato a essere qui. Certo, penso sempre di camminare sul filo, ma in maniera diversa, più rilassata. Non ho più paura di impazzire, non ho bisogno di sostanze che alterino la mia percezione, e mi va bene il fatto che viviamo una condizione umana che è completamente folle, qualcosa che per me prima era inaccettabile. Quindi sto miglirando e spero di continuare a migliorare film dopo film. Essere un padre migliore e un regista migliore: è l'unica cosa che voglio, non mi interessa niente altro, nella vita”.