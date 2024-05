Eileen: videointervista al regista William Oldroyd e alla protagonista Thomasin McKenzie

Interviste Cinema

Al cinema dal 30 maggio con Lucky Red e Universal Pictures International Italy questo film tratto dall'omonimo romanzo di Ottessa Moshfegh. Ecco cosa ci hanno raccontato il suo regista e la sua interprete.

Eileen è una giovane donna che vive una vita triste e monotona in una piccola cittadina alle porte di Boston, negli anni Sessanta. Lavora come segretaria in un riformatorio, e si prende cura del padre, un ex poliziotto vedovo e alcolizzato che con lei non è mai stato tenero. Da quella realtà evade, parzialmente, solo con la fantasia, almeno fino a quando nel riformatorio non arriva una nuova psicologa, Rebecca, brillante, anticonformista, disinvolta e magnetica, che esercita da subito un grande fascino su Eileen. Le due diverranno in qualche modo amiche, ma la loro amicizia prenderà una piega pericolosa quando Rebecca le rivela un oscuro segreto.

Questa, in estrema sintesi, è la trama di Eileen, il film dal 30 maggio nei nostri cinema distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy che porta sullo schermo il romanzo omonimo di Ottessa Moshfegh, che ha curato la sceneggiatura in prima persona assieme al marito Luke Goebel. A dirigere il film c'è l'inglese William Oldroyd, quello che qualche anno fa aveva diretto Lady Macbeth, mentre nei panni di Eileen c'è la neozelandese Thomasin McKenzie, già protagonista di film come Jojo Rabbit e Ultima notte a Soho. Li abbiamo incontrati via Zoom, e questo è quello che ci hanno raccontato del loro film.

Eileen: videointervista a regista e protagonista

Eileen: La nostra video intervista al regista William Oldroyd e alla protagonista Thomasin McKenzie - HD