Eileen: ce ne parlano il regista Will Oldroyd e l'autrice Ottessa Moshfegh

Interviste Cinema

Arriva nei cinema italiani il 30 maggio il film tratto dal romanzo omonimo di una delle più acclamate giovani scrittrici contemporanee, anche autrice del copione. Ecco cosa ci hanno raccontato lei e il regista del film.

Opera seconda del regista inglese William Oldroyd, che aveva esordito con nel 2016 con un affascinante film intitolato Lady Macbeth: che, oltre a vincere il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Torino del 2016 (una sceneggiatura che adattava liberamente un racconto dello scrittore russo Nikolaj Leskov, “Lady Macbeth del Distretto di Mcensk”) , è stato quello che ha lanciato la carriera della sua protagonista, Florence Pugh.

Coma mai sia passato tanto tempo tra quel suo primo film e il nuovo Eileen, che invece è un adattamento dell’omonimo romanzo di Ottessa Moshfegh e arriva al cinema dal 30 maggio, ce lo ha spiegato lo stesso regista, intervistato via Zoom: “Ho aspettato anni per trovare un’idea che fosse per me abbastanza eccitante da farmi pensare di trasformarla in un film. Ma a volte sono le idee che trovano te: ho iniziato a leggere il romanzo di Ottessa senza pensare al cinema, ma appena ho incontrato la sua protagonista, ho capito che dovevo trovare il modo di farne un film”.

La protagonista cui Oldroyd fa riferimento, che si chiama appunto Eileen, e nel film è interpretata dalla giovane Thomasin McKenzie, è una giovane donna che viene in un sobborgo di Boston negli anni Sessanta. È una ragazza timida e repressa, che vive da sola con il padre - un ex poliziotto alcolizzato che con lei non è mai stato tenero - e che lavora come segretaria in un riformatorio. Quando in quella struttura carceraria fa il suo ingresso una nuova psicologa, bionda e affasciante, sicura di sé e anticonformista (Anne Hathaway nel film), Eileen si sentirà immediatamente attratta da lei e dal fascino pieno di pericolo che emana, e tra le due donne nascerà una strana amicizia che porterà a conseguenze inattese e letali.

Eileen: il trailer italiano ufficiale del film

Eileen: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film con Thomasin McKenzie e Anne Hathaway - HD

Eileen è un film sospeso tra thriller e dramma, e l’equilibrio tra questi due elementi, ha raccontato Oldroyd, “era già tutto nelle pagine di Ottessa, pronto a essere tradotto in maniera immediata e diretta sullo schermo”.

“L’idea per questa storia è nata dall’incontro tra un personaggio dai tratti molto contemporanei e un ambiente da cinema noir, che appare un po’ congelato nel tempo”, ha spiegato Ottessa Moshfegh, una delle scrittrici più acclamate della sua generazione, che con “Eileen” ha vinto il PEN Award, è stata in shortlist per il Booker Prize e finalista per i National Book Critics Circle Award. Moshfegh ha partecipato attivamente alla sceneggiatura di questo film, lavorando al copione assieme a Luke Goebel (che, incidentalmente, è anche suo marito) e a Oldroyd. “Sono passati molti anni da quando ho scritto il libro a quando ci siamo messi a lavorare all’adattamento”, ha spiegato la scrittrice. “Quando ho scritto il libro molto elementi della storia e del suo setting sono stati ispirati da film: in quel periodo mi sentivo molto in un mood hitchcockoiano, e credo che questo si sia riflesso nell’essenza della storia e nel mondo in cui le protagoniste sono calate”.

Lavorare con Goebel e Oldroyd, ha aggiunto Moshfegh, “è stato bello e utile, perché non avendo loro la paternità del romanzo mi hanno aiutato a mettere alcune cose in prospettiva e a prendere le distanze da altre”.

Questo, però, non è il primo film scritto da Ottessa Moshfegh, né il primo scritto assieme al suo compagno di vita: i due sono stati autori della sceneggiatura originale di Causeway, il dramma interpretato da Jennifer Lawrence (qui la recensione) che si può vedere in streaming su Apple TV+.

“Sia io che Luke siamo arrivati alla sceneggiatura partendo dalla narrativa”, ha commentato la scrittrice. “Condividiamo lo stesso approccio e la stessa sensibilità alla costruzione dei personaggi, e abbiamo le stesse idee su come le caratteristiche dei personaggi predicano e guidino le traiettorie del racconto”. In più, ha aggiunto, “l’essere una coppia fa sì che noi si abbia un linguaggio comune”. “Lavorare insieme da sposati ci dà la libertà di esplorare le zone più oscure delle psicologie, e certe derive dell’umorismo nero, con una libertà maggiore di quella che una normale coppia di lavoro ha naturalmente”, ha detto poi Goebel.

Se per il personaggio di Jennifer Lawrence in Causeway, ha raccontato Moshfegh, i due hanno passato “un sacco di tempo a pensare al suo passato, e al modo in cui il suo cervello funzionasse, anche considerato il trauma che ha subito”, qui hanno dovuto capire “cosa guidasse Eileen, che è un personaggio complicato, difficile da immaginare, non tipico né prevedibile, ma anche un personaggio in cui ci si può immedesimare”. “Come la Lynsey di Causeway, anche Eileen è un personaggio senza privacy ma anche segnato dalla solitudine”, ha aggiunto Goebel. “Sono donne sole, alla ricerca di legami ma spaventate, entrambe impegnare nell’esplorazione della loro sessualità. Credo siano ritratti intimi di una psicologia unica”.