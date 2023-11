Edoardo Leo è la voce di LEO: intervista all'attore che doppia il film d'animazione Netflix

Interviste Cinema

LEO è una commedia musicale animata disponibile su Netflix dal 21 novembre. Abbiamo incontrato Edoardo Leo che presta la voce al lucertolone protagonista.

Arriva il 21 novembre su Netflix un nuovo film d'animazione intitolato LEO con protagonista un lucertolone che, per un mistico allineamento dei pianeti, è doppiato in italiano da Edoardo Leo. Ma se non volete dare credito a spiegazioni ultraterrene, potreste pensare che l'ufficio marketing in Italia del colosso streaming abbia preso sul serio una battuta lanciata da uno dei loro dipendenti il quale, sghignazzando, avrebbe detto qualcosa come "E se lo facessimo doppiare da... ahaha".

Abbiamo incontrato l'attore, sceneggiatore e regista italiano per una chiacchiera di 4 minuti su questa sua performance. Aveva già dato la voce a Timon, il suricato de Il Re Leone (2019), ma stavolta è di un lucertolone 74enne che si tratta, un personaggio che ha richiesto un impegno vocale più intenso. Due delle domande rivolte a Edoardo Leo sono state pensate da due studenti dell'IC Margherita Hack di Roma, precisamente del Plesso Nocetta (scuola secondaria di I grado). Potete vedere e ascoltare la video intervista a Edoardo Leo avviando il player qui sotto.



Leo: La nostra intervista a Edoardo Leo, doppiatore italiano del film Netflix- HD

LEO: trama e trailer del film d'animazione Netflix