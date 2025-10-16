Eddington, la parola a Ari Aster: "Sarebbe strano non sentirsi in qualche modo spinti a affrontare quel che sta accadendo"

Interviste Cinema

A Roma ospite della Festa del Cinema con il suo nuovo film, Ari Aster ci ha parlato del suo rapporto coi generi, del cinema che riflette sulla realtà, e del confine labile tra l'apocalisse e la farsa.

Trentanove anni, quattro film all’attivo, Ari Aster è uno dei nomi più amati dal cinefili di tutto il mondo: quelli giovani, che lo nominano immancabilmente come uno dei loro registi preferiti, e pure grandi vecchi come Martin Scorsese, che si è spesso espresso più che positivamente sui suoi film. L’ultimo dei quali è Eddington, di cui si parla oramai da mesi, da quando è stato presentato in prima mondiale in concorso a Cannes, e che debutta venerdì 17 ottobre nelle sale di tutta Italia dopo l’anteprima del 16 alla Festa del Cinema di Roma.

Proprio in una sala della sede della Festa, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ho incontrato Aster, personaggio vagamente alleniano nel suo esprimersi entusiasta e pieno di pause di riflessione e ancora di più nel raggomitolarsi sulla sedia del set in cui era sistemato, quasi schiacciato dalle figure del poster che incombevano sopra di lui (che poi sono i suoi protagonisti, Joaquin Phoenix e Pedro Pascal).

Eddington è stato inizialmente etichettato come un western contemporaneo, definizione che in effetti ha il suo senso, ma è soprattutto un film in cui i generi si accavallano (western moderno sì, ma anche commedia, thriller e azione) e il cui vero punto di messa a fuoco è la volontà di raccontare, con toni satirici e sopra le righe, i tanti contrasti culturali, sociali e politici che animano gli Stati Uniti di oggi e buona parte del cosiddetto Occidente.

Si tratta, insomma, di qualcosa di molto lontano dal cinema horror con cui Aster si è fatto conoscere in tutto il mondo con Hereditary prima e Midsommar poi. “Non sono mai partito da un genere pensando ai film che volevo fare”, mi ha spiegato Aster. “Non sono mai partito dicendo ‘voglio fare un horror’. Parto da un soggetto, da una storia, e da lì la questione diventa capire quale sia il genere migliore per affrontarla. Quindi parlare del mondo in cui ho attraversato generi diversi mi riesce un po’ difficile. È una sorta di mossa strategica: con Hereditary ho pensato che il modo migliore per raccontare la storia di una famiglia che si stava disgregando fosse quello di fare un horror. Midsommar è stato una sorta di film su commissione, una sfida per me nel vedere come potevo rendere personale il folk horror, e così è in qualche modo diventato la storia di una separazione; con Beau ha paura sono stato guidato principalmente da un’idea di mondo e di tono, da questo humor da incubo. E con Eddington volevo fare un film sui tempi che viviamo, almeno in America, che è il luogo dove vivo e che conosco; e siccome vivevo nel southwest in quel periodo e sono cresciuto in New Mexico, mi è venuto naturale farne un western, specialmente perché il western è un genere squisitamente americano. Non so quale sarà il mio prossimo film, ma non partirò pensando al genere: partirò dalla storia che voglio raccontare”.

Aster non è il solo che, in questo periodo, si è proposto di raccontare la realtà della società americana, e in generale occidentale. Da questo punto di vista il suo Eddington forma una specie di trittico ideale che arriva a comprendere anche Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson (che Aster ha visto e ritene un grande film) e After the Hunt di Luca Guadagnino (che invece ancora non ha visto). Gli chiedo come mai secondo lui tre autori così diversi parlino, in modi altrettanto diversi, di qualcosa di così simile.

“Il fatto è che la situazione attuale è folle. Stiamo vivendo un momento di grandi trasformazioni, e questo in tutto il mondo, non solo in America”, mi risponde. “Penso che sarebbe strano non sentirsi almeno almeno un po' spinti ad affrontare quel che sta accadendo, a confrontarcisi, soprattutto perché la situazione è davvero intensa. In qualche modo, se non usi quello che sta accadendo, quello che sta accadendo finirà per usare te”.

Altro tratto in qualche modo comune tra i tre film, che in Eddington esplode clamorosamente, è quello di utilizzare una fortissima ironia, in questo caso una vera e propria chiave esplicitamente satirica, sulla fotografia del presente proposta. Aster commenta così la sua personale scelta: “Stiamo vivendo un'era potenzialmente catastrofica, di certo molto pericolosa e molto spaventosa, ma è anche vero che una delle sue caratteristiche distintive è che è incredibilmente assurda. Penso che una delle cose più insidiose di questo momento storico è che è pericoloso e spaventoso ma anche impossibile da prendere sul serio: basta pensare alla cultura dei meme dalla quale siamo circondati. Sentivo che dovendo fare un film sull’oggi, la cosa più importante era quella di raccontare la sua oscenità e la sua stupidità. Ma allo stesso tempo, anche i lati orribili, e soprattutto il modo in cui siamo tutti incoraggiati a deumanizzare l’altro. Quindi per fare questa satira che cerca di allargare il più possibile lo sguardo e includere il maggior numero possibile di elementi della cultura attuale è stato quello di raccontare figure con le quali non sono d’accordo e cercare di evidenziare la loro umanità, e cercare di capire cosa li spinga a comportarsi in un certo modo; e, al contrario, prendere personaggi che hanno le mie stesse inclinazioni e le mie stesso convinzioni e essere un po’ più impietoso dei loro confronti, modellandole con uno scalpello più affilato del solito. È stato un modo per guardarmi allo specchio. Ci sono personaggi del film che penso il film presenti in maniera un po’ dura, e in loro mi rivedo molto”.