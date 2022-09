È stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito: l'intervista a Walter Veltroni, regista e tifoso

Interviste Cinema

Abbiamo intervistato Walter Veltroni, che ha diretto il documentario su Paolo Rossi È stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito. Con lui abbiamo parlato di sogni, del calcio di una volta e di resilienza.

E’ nelle sale ancora oggi, dopodiché approderà su Sky, È stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito, il nuovo documentario di Walter Vetroni. Come si intuisce dal titolo, al centro del film c’è Paolo Rossi, calciatore e uomo.