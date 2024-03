Drive-Away Dolls, Margaret Qualley: "Improvvisare? Il copione di Ethan Coen era perfetto!", la nostra video intervista

Interviste Cinema

Nella seconda parte della nostra video intervista a Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan e Beanie Feldstein, interpreti del Drive-Away Dolls di Ethan Coen, parliamo di improvvisazione... e di cammei illustri.

È al cinema Drive-Away Dolls, primo assolo di Ethan Coen alla regia di un film di fiction: la scatenata commedia pulp-erotica è interpretata da Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan e Beanie Feldstein: vi mostriamo la seconda parte della nostra video intervista con le attrici, dove parliamo dell'eventuale libertà d'improvvisazione sul set, nonché dei cammei illustri nel film, come quelli di Pedro Pascal e Matt Damon... Guarda anche Drive-Away Dolls, Margaret Qualley: "È un viaggio on the road con l'amore", la nostra video intervista (1a parte) Drive-Away Dolls: Le nostre video interviste al cast del Film di Ethan Coen (parte 2) - HD

Drive-Away Dolls, il film scritto da Ethan Coen e Tricia Cooke