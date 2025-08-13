Dragon Trainer in digitale, il regista: "Una storia che celebra tutti gli outsider del mondo"

Interviste Cinema

Per l'uscita in digitale del remake di Dragon Trainer, abbiamo intervistato il regista Dean DeBlois: caso raro, era anche il coautore del cartoon originale. Ecco il video della nostra chiacchierata.

La nostra intervista video a Dean DeBlois, regista del remake di Dragon Trainer, ha un sapore curioso: non capita spesso che a svariati anni di distanza (quindici in questo caso) un remake sia firmato dallo stesso coautore dell'opera originale. In occasione dell'uscita in digitale del film per Universal Pictures Home Entertainment, dal 12 agosto in vendita e dal 28 anche a noleggio, abbiamo chiesto appunto a Dean perché si sia rimesso in gioco in prima persona, e se si sia consultato col suo partner di allora, Chris Sanders. Quale processo psicologico gli è stato necessario per "tradurre" personaggi stilizzati in persone reali? E quali sono i punti di forza di questa storia senza tempo? Ascoltiamo le sue risposte.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/dragon-trainer/66429/video/?vid=47739" title="Dragon Trainer: La nostra video intervista esclusiva al regista del Film Dean DeBlois - HD">Dragon Trainer: La nostra video intervista esclusiva al regista del Film Dean DeBlois - HD</a>

