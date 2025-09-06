Downton Abbey 3 - Il Gran Finale: l'intervista a Robert James-Collier, Dominic West e Arty Froushan ovvero Noel Coward

Interviste Cinema

La novità di Downton Abbey 3 - Il Gran Finale è il personaggio di Noel Coward, celebre commediografo inglese che Julian Fellowes e il regista Simon Curtis hanno fatto interpretare ad Arty Froushan. Abbiamo intervistato l'attore insieme a Robert James-Collier e a Dominic West, che riprende il ruolo di Guy Dexter.

Downton Abbey, con la famiglia Crawley e la sua servitù, ha sempre cercato di stare al passo con la modernità, e ciò ha significato reinventarsi quasi di continuo. Per alcuni è stato più difficile, per altri meno, perché il cambiamento ha portato con sé l'accettazione dello straordinario, specialmente se legato a una grande intelligenza e a un pizzico di eccentricità. Nel dettaglio, la società inglese della prima metà del '900, ancora rigorosamente suddivisa in classi sociali, ha lasciato per un attimo da parte i pregiudizi e lo snobismo andando a teatro e appassionandosi a ciò che accadeva sul palcoscenico, come già era accaduto in passato. Nel 1930 era Noel Coward a mettere d'accordo tutti. Ecco perché Julian Fellowes ha deciso di aggiungerlo ai personaggi di Downton Abbey 3 - Il Gran Finale, che non a caso comincia proprio in un teatro, dove sta andando in scena una commedia dello sceneggiatore di Breve incontro.

A interpretare Noel Coward è stato chiamato Arty Froushan, che abbiamo conosciuto nella serie tv Carnival Row. Nel film, il protagonista del suo spettacolo è quel Guy Dexter interpretato da Dominic West in Downton Abbey 2: Una Nuova Era. Se ben ricordate, costui aveva lasciato la dimora dei Crawley portando con sé Thomas Barrow. Torna quindi anche l'ex maggiordomo dei Crawley nel capitolo conclusivo della trilogia cinematografica, e finalmente sembra felice. A interpretare questo personaggio in 6 stagioni e 3 film è stato Robert James-Collier, che abbiamo avuto il piacere di intervistare in quel di Londra. Con lui c'erano proprio Froushan e West, ai quali abbiamo chiesto, fra le altre cose, di parlarci delle caratteristiche dell'umorismo inglese.