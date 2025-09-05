TGCom24
Interviste Cinema

Downton Abbey 3 - Il Gran Finale: l'intervista a Penelope Wilton, Lesley Nicol e Sophie McShera, fra cucine e nostalgia

Carola Proto

In quel di Londra abbiamo avuto l'onore di intervistare parte del cast di Downton Abbey: Il Grand Finale. Non senza emozione, abbiamo incontrato per prima cosa Penelope Wilton, Lesley Nicol e Sophie McShera, che interpretano rispettivamente Mrs. Patmore, Daisy e Isobel Crawley.

Downton Abbey 3 - Il Gran Finale: l'intervista a Penelope Wilton, Lesley Nicol e Sophie McShera, fra cucine e nostalgia

E poi ci sono le grandi soddisfazioni, che ci fanno sentire grati di alla vita per avere un lavoro così bello, perché la gioia che abbiamo provato a essere fra i giornalisti che sono andati a Londra a intervistare il cast di Downton Abbey 3 -Il Gran Finale è stata incontenibile, e potreremo sempre con noi il ricordo di una giornata incantevole. Abbiamo seguito la famiglia aristocratica inglese dei Crawley da quando, nel 2010, è uscita la prima stagione della serie Downton Abbey, mirabilmente scritta da Julian Fellowes. Insieme a Robert, Cora, Lady Mary, Lady Violet, Lady Sybil e Lady Edith, abbiamo amato fin dal primo momento "quelli del piano di sotto", in altre parole i domestici dei Crawley, che obbedivano in primis a Mr Carson e a Mrs Hughes e poi a Lord Grantham e signora.

Nel corso delle stagioni e dei film, diverse cose sono cambiate e molti personaggi sono andati via. Tra i fedelissimi, che sono rimasti a servire i signori del piano di sopra, ci sono la cuoca Mrs Patmore e la sua aiutante Daisy, che nel capitolo conclusivo della trilogia cinematografica è pronta sostituire la donna che le ha insegnato a preparare gustosi manicaretti. Del resto, nel film, le nuove generazioni si sostituiscono alle vecchie, che possono andare in pensione o semplicemente riposarsi.

Beryl Patmore e Daisy Robinson sono interpretate rispettivamente da Lesley Nicol e Sophie McShera. Il nostro tour de force di interviste è partito da loro. In una stanza dell'Hotel Claridge le abbiamo incontrate insieme all'immensa Penelope Wilton, che abbiamo amato non solo in Downton Abbey, dove è stata Isobel Crawley, madre del disgraziato Matthew, ma anche nella serie di e con Ricky Gervais After Life. Se Penelope era come l'abbiamo vista in Downton AbbeyLesley e Sophie erano molto diverse senza i loro abiti di scena, come potete vedere anche voi.

