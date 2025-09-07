TGCom24
Interviste Cinema

Downton Abbey 3 - Il Gran Finale: intervista a Kevin Doyle, Raquel Cassidy e Phyllis Logan sul futuro dei loro personaggi

Carola Proto

In uscita nelle sale italiane l'11 settembre, Downton Abbey 3 - Il Gran Finale chiude la saga di Downton Abbey, cominciata nel 2010 con la prima stagione della serie tv. Dopo 6 stagioni e 3 film, dobbiamo dire addio ai Crawley e alla loro servitù. Lo facciamo nel migliore dei modi, e cioè mostrandovi le nostre interviste al cast.

Downton Abbey 3 - Il Gran Finale: intervista a Kevin Doyle, Raquel Cassidy e Phyllis Logan sul futuro dei loro personaggi

Fra i personaggi che più abbiamo amato del "piano di sotto" di Downton Abbey c'è sicuramente Mr. Mosely, che ha avuto un'interessante evoluzione nella serie e nei film. In Downton Abbey 2: Una Nuova Era lo abbiamo visto scrivere la sua prima sceneggiatura, e in Downton Abbey: Il Gran Finale lo ritroviamo intento a lavorare per il cinema e non più maestro di scuola. Mosely si sente però sotto pressione e sua moglie, Miss Baxter, è molto infelice per lui.
Nel film che chiude la trilogia per il grande schermo, e che è scritto da Julian Fellowes e diretto da Simon Curtis, c'è naturalmente anche Mrs. Hughes o meglio la signora Carson, che è ancora la governante capo e la responsabile delle domestiche. Probabilmente non rivedremo più questi adorabili personaggi, e per tale ragione abbiamo chiesto a coloro che li interpretano di immaginare per loro un futuro. Mrs. Hughes andrà mai in pensione? E Mr. Carson cosa farà con tutto il tempo che avrà a disposizione? E i Moseley ritroveranno la serenità? A rispondere alle nostre domande sono gli attori Kevin Doyle, Raquel Cassidy e Phyllis Logan.
Li abbiamo incontrati in occasione dei junket londinesi del film, che ha avuto la sua anteprima mondiale, com’era giusto che fosse, nella celeberrima Leicester Square, che da anni accoglie le première cinematografiche della capitale inglese..

Entrando nella magnifica stanza dell'Hotel Claridge's, ci siamo trovati di fronte tre persone estremamente gentili e disponibili e ci siamo emozionati. Non capita infatti tutti i giorni di incontrare attori così bravi e che, in 15 lunghi anni, ci hanno tenuto la migliore possibile compagnia.

Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
