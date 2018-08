Don't Worry: Joaquin Phoenix ci parla del film di Gus Van Sant

A interpretare in Don't Worry il cartoonist americano John Callahan, rimasto paraplegico in seguito a un incidente e scomparso nel 2010, non poteva essere che un attore geniale e fuori degli schemi come Joaquin Phoenix, che noi di Comingsoon stimiamo fin dai tempi del Gladiatore e di cui vi abbiamo spesso parlato.

Per meglio prepararci al film di Gus Van Sant, che ci aspetta al cinema dal 29 agosto, ascoltiamo proprio il suo protagonista parlare del progetto in questa interessante intervista.