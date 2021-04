Dietro la notte: le nostre interviste ai protagonisti del thriller in prima assoluta su Sky dal 28 aprile

Interviste Cinema

Stefania Rocca, Roberta Giarrusso, Elisa Visari e Fortunato Cerlino sono protagonisti del thriller di Daniele Falleri Dietro la notte, che andrà in onda su Sky dal 28 aprile, e noi li abbiamo "zoommati" per voi.

Da mercoledì 28 aprile su SKY Cinema sarà disponibile in prima assoluta il thriller Dietro la notte, scritto e diretto da Daniele Falleri. Anche se non è tecnicamente la prima regia di un autore che è anche attore, commediografo, regista e sceneggiatore di episodi di serie di successo come Il Commissario Manara, Carabinieri, Al di là del lago, Solo per amore e molte altre, Dietro la notte è il debutto di Falleri con un lungometraggio claustrofobico e adrenalinico, tra thriller e action, ambientato in una lunga notte e dove niente è quello che appare.

A dargli man forte in questa avventura c'è un trio di affiatatissime e note attrici come Stefania Rocca, Roberta Giarrusso e la giovanissima Elisa Visari, che abbiamo visto di recente in Gli anni più belli, affiancate in un ruolo decisamente diverso da quelli in cui siamo abituati a vederlo, da Fortunato Cerlino.

Dietro la notte: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

In occasione del debutto di Dietro la notte su Sky abbiamo avuto modo di chiedere qualcosa a regista e interpreti, purtroppo ancora via zoom, anche se speriamo che presto riprenderanno gli incontri face to face che sono molto più naturali e soprattutto non soggetti ad eventuali problemi di connessione. Questa, intanto, la trama ufficiale di Dietro la notte:

Dietro la notte racconta la storia di Marta (Stefania Rocca), capo della security di un'azienda per cui è incaricata di consegnare un'ingente quantità di diamanti a una serie di gioiellerie di Dubai. Non è la prima volta che le è stato assegnato questo compito, ma sarà l'ultima, visto che è stata licenziata. La sua partenza è prevista per l'alba e Marta si appresta a trascorrere la notte con il suo nuovo compagno, Bruno (Fortunato Cerlino), un prestigiatore innamoratissimo di lei, approfittando dell'assenza della figlia 17enne Elena (Elisa Visari) e della sua ribelle sorella minore Giulia (Roberta Giarrusso). Queste ultime due, per motivi diversi, non approvano la nuova relazione di Marta e cercano in tutti i modi di sabotarla. Nonostante ciò, la donna e il suo compagno non sembrano intaccati dai continui tentativi delle due di separarli. Ora che Elena è fuori ufficialmente con un'amica e che Giulia è a far baldoria in giro, la coppia può restare sola, ma la notte romantica che i due avevano in mente verrà rovinata da un rapinatore, che narcotizza Bruno e costringe Elena ad aprire la cassaforte e consegnargli tutti i diamanti...

Dietro la notte: La nostra Intervista a Daniele Falleri, Elisa Visari e Stefania Rocca