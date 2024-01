Interviste Cinema

Dieci minuti: la nostra intervista a Barbara Ronchi, Maria Sole Tognazzi e Fotinì Peluso

Quanta grazia e bellezza c'è in Barbara Ronchi, Fotinì Peluso e Maria Sole Tognazzi, che hanno fatto squadra per rendere Dieci minuti un film pieno di sensibilità e che guarda al mondo con amore. Abbiamo incontrato la regista e le due attrici, per parlare di ritratti femminili e di vite immaginarie.