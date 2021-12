Diabolik: video intervista con Miriam Leone e il regista Antonio Manetti

Interviste Cinema

Dal 16 dicembre al cinema, Diabolik è diretto da Marco e Antonio Manetti. Abbiamo intervistato quest'ultimo insieme a Miriam Leone che interpreta la seduttiva Eva Kant.

Ambientato nella città immaginaria di Clerville verso la fine degli anni 60, il film Diabolik è l'adattamento cinematografico del celebre fumetto italiano eseguito con religioso rispetto dai Manetti bros. che ne firmano la regia. L'opera mette in scena l'avventura del misterioso ladro che tutti temono, interpretato da Luca Marinelli, come se realmente fosse stata realizzata in quegli anni, fiera del suo essere retrò tanto nell'estetica quanto nel ritmo narrativo. In un periodo storico come quello attuale in cui siamo fagocitati da tutte le parti da immagini che si affastellano con fare forsennato, Diabolik arriva per riesumare calma e pazienza, analisi e freddezza, riportando in vetrina il lavoro degli artigiani del cinema italiano.

Ne abbiamo parlato nella video intervista qui sotto con Antonio Manetti e Miriam Leone che interpreta la seduttiva ereditiera Eva Kant. Più in basso il trailer dei film.



Diabolik: La nostra Intervista a Miriam Leone e Antonio Manetti - HD