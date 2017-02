"Devo tutto a Kubrick": Milena Canonero Orso alla carriera della Berlinale 2017

Il cinema italiano, per una volta almeno, stasera è protagonista alla Berlinale 2017, con l’orso alla carriera assegnato a Milena Canonero, una delle più grandi costumiste della storia del cinema. Nove volte nominata all’oscar, ha vinto la statuetta quattro volte, per film diversi come Barry Lyndon, Momenti di gloria, Marie Antoinette e nel 2015 per Grand Budapest Hotel di Wes Anderson.

Ha lavorato con alcuni dei più grandi registi: da Stanley Kubrick a Francis Ford Coppola, passando per Roman Polanski e Sydney Pollack. Scorrere la sua filmografia fa venire i brividi.

In un incontro con la stampa a Berlino, elegantissima e di nero vestita, cappello e giacca di pelle, ha dimostrato il suo carattere schivo, ma anche l’orgoglio di ricevere, “a nome della mia professione”, un premio così importante. “Avrebbe dovuto andare a un grande maestro come Piero Tosi, che ha lavorato con Visconti, Fellini, Monicelli, De Sica. È uno dei miei maestri e Stanley Kubrick aveva proposto a lui di lavorare ad Arancia meccanica [suo primo film ndr.], ma lui non viaggiava e non parlava inglese, altrimenti probabilmente non sarei qui oggi”.

Appassionata del suo lavoro, mai soddisfatta, con la nomea di workaholic, alla domanda se abbia dei rimpianti nella vita risponde di sì, “come tutti quanti. Devi prendere il treno al volo, ma qualche volta non ci riesci. Io ho sempre cercato di saltare più velocemente possibile”.

Non ha dubbi nell’identificare un autore decisivo della sua carriera. “Stanley”, lo chiama sempre così, solo per nome, “mi ha fatto capire cosa fosse il cinema, credendo in me e dandomi la possibilità fra un film e l’altro di fare anche cose diverse, accogliendomi al montaggio o facendomi seguire il doppiaggio dei suoi film in francese, mia seconda lingua. È stato soprattutto un grande insegnante. Gli devo tutto, lui non era uno di quelli che ti mette in una scatola.”

Nata a Torino, dopo aver studiato a Genova si è trasferita a Londra, dove si è formata professionalmente. Tanto che, pur riconoscendo l’importanza delle proprie radici italiane, sottolinea come il bagaglio culturale è evoluto attraverso le tante esperienze all’estero. Vive da anni a Los Angeles e ha parlato di come la tecnologia abbia aiutato il suo lavoro. “Uso photoshop approcciando il look di un personaggio. Aiuta a creare la forma del corpo, potendoci inserire la faccia di uno specifico attore per elaborare il costume e mostrare il tutto al regista. È una tecnica diversa, ma dipende dalla persona con cui lavori. L’ispirazione può venire dai quadri, come in Barry Lyndon, o da una rivista, poi ogni regista ha il suo metodo. Stanley e Coppola, una volta data la direzione, si fidavano completamente, ma non mi dispiace lavorare anche con qualcuno molto coinvolto, l’importante per me è far parte del team creativo. Non sono interessata ai costumi in sé, ma a far parte della memoria visiva del film”.

Il uso modo di procedere può variare molto. “Amo costruire costumi, non importa da dove li prendo, qualche volta li creiamo completamente noi, altre volte sono prestati o affittati, così come può accadere a uno scenografo di lavorare in location o di ricostruire un set. Ogni film è diverso, con un suo requisito specifico. Non vesti bambole, ma persone e attori, in linea con il concept del film che il regista ha in testa.”

L’ultimo oscar è arrivato per un film di Wes Anderson, Grand Budapest Hotel, con cui ha già lavorato in Le avventure acquatiche di Steve Zissou e Il treno per il Darjeeling. Una collaborazione a cui tiene molto. “Con Wes ogni volta si parte dalla sceneggiatura, lui è molto attento ai dettagli, ma ti dà la possibilità di spingerti oltre. Ama ricercare e qualche volta porta dei disegni per sostenere le sue richieste. È una persona molto divertente e calorosa, ama circondarsi di una troupe che diventa una seconda famiglia, proprio come Stanley. Wes ama omaggiare altri film e il suo lavoro sembra quello di un pittore naïf, ma con sottotesti importanti. Appare divertente, ma nasconde intricati rapporti di vita, sottotesti di grande umanità.”