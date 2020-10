"Cosa sarà è stato una piccola rivoluzione esistenziale": intervista a Kim Rossi Stuart e Francesco Bruni

Interviste Cinema

Abbiamo incontrato Francesco Bruni e Kim Rossi Stuart alla Festa del Cinema di Roma, che si è chiusa con il film autobiografico Cosa sarà.

Cosa sarà è stato il film di chiusura della Festa del Cinema di Roma 2020 e riporta Francesco Bruni dietro alla macchina da presa a tre anni di distanza da Tutto quello che vuoi. Come negli altri film del regista di Scialla!, il punto di partenza è autobiografico e stavolta l'esperienza da condividere con il pubblico è difficile e dolorosa, visto che si tratta di una brutta malattia. Bruni, però, non la racconta solo in maniera drammatica, affidandosi talvolta alla commedia e a quell'ironia che viene naturale tanto alla sua penna quanto alla recitazione di Kim Rossi Stuart. Abbiamo intervistato il regista e l'attore al MAXXI, mantenendo le distanze di sicurezza ma felici di vedere due volti non parzialmente nascosti dalle mascherine.