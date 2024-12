Cortina Express, il cinepanettone rivisitato come una spy comedy: le nostre video interviste al cast e al regista

Interviste Cinema

Niente da fare: sotto Natale, è tempo di (cine)panettone, o forse non proprio... Cortina Express è una variante moderna del genere, al cinema dal 23 dicembre con Medusa Film. Abbiamo incontrato il regista Eros Puglielli e gli interpreti Christian De Sica, Lillo, Isabella Ferrari, Beatrice Modica e Francesco Bruni.

C'era una volta, a Natale, il cinepanettone. O forse c'è ancora? Sicuramente questa è la domanda che si faranno gli spettatori che andranno al cinema durante le feste per vedere Cortina Express, e che ci siamo posti anche noi prima di vederlo. Del resto ci sono pesanti indizi a favore di questa ipotesi: Cortina d'Ampezzo e Christian De Sica, che ci ha passato due vacanze di Natale e alla commedia natalizia ha dato tanto (en passant, anche il suo illustre padre Vittorio ne Il conte Max frequentava la celebre località sciistica, mentre Alberto Sordi si spacciava per lui). La risposta alla domanda di cui sopra è sì e no, perché Eros Puglielli è un regista che ama giocare coi generi e dunque si rifà non solo ai classici film degli anni Novanta, ma, come ha confessato, alla spy comedy degli anni Sessanta, ai film di Blake Edwards con Peter Sellers, con un pizzico di Mel Brooks e, ovviamente, proprio al genere del cinema vacanziero autoctono, tanto vituperato un tempo e adesso guardato con una certa nostalgia.

Una scommessa azzardata, quella di Cortina Express, che mette insieme un bel cast corale in un luogo ormai quasi mitico e unisce battute, comicità fisica (di cui Lillo è maestro) e di situazione per raccontare, in un film diretto alle famiglie (nonostante qualche battuta e qualche situazione pepata, che oggi però non fa arrossire nessuno) l'intreccio di una serie di personaggi in cerca di riscatto (e a serio rischio di restare fregati) in mezzo alle innevate atmosfere natalizie delle piste da sci. Il cast è sicuramente uno dei punti di forza del film, Tra i due mattatori, De Sica e Lillo, si inserisce piacevolmente la dark lady di Isabella Ferrari, che per una volta lascia il cinema impegnato per mostrare un lato più leggero. Potete anche non crederci, ma ci ha raccontato di aver avuto paura di non essere all'altezza, in mezzo a questi due rodati campioni di comicità (spoiler: se la cava benissimo). Poi ci sono due giovani promesse come Beatrice Modica e Francesco Bruni, che ci raccontano tra l'altro il diverso modo di lavorare di De Sica e Lillo e com'è stato il set, diretto da Eros Puglielli che, come mr. Wolf, risolve problemi. Non manca un accenno a due altre spassose presenze nel film: Paolo Calabresi, nel divertente personaggio di un terribile mafioso russo dall'occhio glauco (quello buono) e Marco Marzocca nei panni dell'ignaro e felice marito di Isabella Ferrari. Nel cast ci sono anche Veronica Logan, Agata Samperi, Ernesto D'Argenio e Riccardo Maria Manera, che è il trapper Osso Sacro.

Loro non erano presenti alle interviste ma c'erano in compenso i principali protagonisti assieme a Puglielli, come potete vedere e ascoltare qua sotto.e attende tutti, nostalgici e non (la colonna sonora susciterà molti ricordi ai più grandi), per passare le feste in allegra compagnia.

Cortina Express: la trama del film

La storia è ambientata durante le festività natalizie, quando le strade, i vicoli e le piste da sci a Cortina si popolano di persone, tutte diverse tra loro, ma riunite e pronte a divertirsi nell'incantevole paesaggio di cime innevate. Tra di loro vi sono Lucio De Roberti (De Sica), affascinante viveur giunto a Cortina non solo per il divertimento, ma con un obiettivo: salvare suo nipote (Bruni) da un matrimonio che si prospetta disastroso; l'ex star della musica Dino Doni (Lillo), che cerca il riscatto della sua carriera, ma soprattutto l'affetto di sua figlia (Modica); infine, l'esplosiva Patrizia Giordano (Ferrari), una discografica che rischia il fallimento e che si ritrova accanto un marito un po ignavo. Tutti loro, così come molti altri personaggi a Cortina, si ritroveranno con i propri destini intrecciati insieme in situazioni del tutto esilaranti, nelle quali ognuno cercherà di ottenere il suo personale lieto fine.