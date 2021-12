Cops 2 - Una banda di poliziotti: stasera la prima puntata su Sky. Ce ne parlano cast e autori

Interviste Cinema

Più divertenti e coese, grazie anche all'apporto del giallista Sandrone Dazieri, tornano il 6 e il 13 dicembre in due serate su Sky le avventure di Cops - Una banda di poliziotti. Ne abbiamo parlato con Claudio Bisio, Gaia Messerklinger, le tre fantastiche guest-stars, il regista Luca Miniero e lo sceneggiatore.

Il 6 e il 13 dicembre tornano in prima assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibili on demand, le avventure della sgangherata banda di poliziotti del commissariato di Apulia, guidata da Claudio Bisio nei panni del commissario Cinardi. Cops 2 - Una banda di poliziotti è il sequel della commedia diretta nel 2020 da Luca Miniero, una produzione Sky Original realizzata con Banijay Studios Italy in associazione con Memfis Film e con il sostegno di Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission.



Cops 2 - Una banda di poliziotti: il cast

Al cast della prima stagione, composto da Claudio Bisio, Francesco Mandelli (Benny the Cop), Giulia Bevilacqua (agente Maria Crocefissa), Pietro Sermonti (Nicola O'Sicc), Guglielmo Poggi (Tommaso) e Dino Abbrescia (zu 'Tore) si affiancano quest'anno: Gaia Messerklinger nel ruolo di una giovane magistrata al primo incarico, Catia, mandata ad Apulia per risolvere il mistero di una preziosa croce sacra rubata, che mette in crisi in tutti i sensi il più anziano Cinardi; Tullio Solenghi, Don Filippo, un ineffabile prelato tra Sherlock Holmes e Don Matteo, molto convinto delle sue abilità deduttive, che ha una linea diretta con Sua Santità; Massimo De Lorenzo, Don Manolo, il sacerdote che molti anni fa ha unito in matrimonio Nicola e Maria Crocefissa, oggi in crisi, e Ninni Bruschetta, il Conte, un nobile decaduto (e decadente), attorno al cui castello si svolge la vicenda ambientata nella seconda puntata.

Cops 2 - Una banda di poliziotti: gli autori

Alla regia delle due puntate della seconda stagione di Cops torna Luca Miniero, napoletano, autore al cinema di film di successo come Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord e Sono tornato, coadiuvato stavolta alla sceneggiatura da Sandrone Dazieri, giallista, sceneggiatore e giornalista cremonese che nel 2006 ha visto portare al cinema il suo romanzo La cura del gorilla, interpretato proprio da Claudio Bisio, e ha scritto per la tv serie "serie" come Squadra antimafia e R.I.S. Insieme i due autori hanno lavorato di più sulle singole caratteristiche dei personaggi, già delineate nella prima stagione, immergendoli in trame gialle classiche, che rendono gli episodi più coerenti e divertenti.

La trama di Cops 2 - Una banda di poliziotti

La scomparsa della preziosa Croce di Sant’Oronzo a pochi giorni dalla processione manda in subbuglio la città. Cinardi e i Cops si mettono sulle tracce della reliquia con Don Filippo, detective in tonaca e Catia, giovane magistrato al suo primo incarico. Restituita la croce agli abitanti di Apulia, la squadra viene subito incaricata delle indagini sull’omicidio del Visconte, nobile in rovina, implicato in un misterioso giro di usura e gioco d’azzardo. Infiltrarsi tra i giocatori sembra l’unico modo di trovare il colpevole. Tra un’indagine e l’altra, Cinardi torna a credere nell’amore, proprio mentre Maria e Nicola attraversano la loro crisi matrimoniale. Benny tenta nuove conquiste e Tommaso celebra l’amore a modo suo, organizzando il primo gay pride della città.

