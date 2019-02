Copia Originale: ce ne parla in esclusiva il candidato all'Oscar Richard E. Grant

Mancano poche ore e Richard E. Grant saprà se l'Oscar 2019 per il miglior attore non protagonista sarà suo. Difficile che accada, a dirla tutta, non è favorito, ma già la nomination segna un passo importante per la carriera di questo attore sudafricano dalla carriera piena di cinema e teatro di qualità, uno di quegli interpreti di formazione britannica che costituiscono la più grande scuola del mondo, anche a livello di caratteristi. Esce oggi nelle sale un film da non perdere, Copia originale, in cui duetta magistralmente con una sorprendente Melissa McCarthy.

Un ruolo da dandy pieno di vizi, eppure irresistibile, di cui ci ha parlato in questa video intervista:



Copia Originale: La nostra intervista a Richard E. Grant - HD

La trama ufficiale del film Copia Originale:

Copia originale, il film diretto da Marielle Heller, segue la storia di Lee Israel (Melissa McCarthy), acclamata biografa che, tra gli anni Settanta e Ottanta, ha raggiunto il successo delineando le vite di Katherine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée Lauder e della giornalista Dorothy Kilgallen. Quando si ritrova a far fronte alle difficoltà di pubblicazione, perché ormai fuori dal mercato editoriale, Lee imprime un ardito e irreversibile cambiamento alla sua carriera: indirizza le proprie doti di scrittrice verso il crimine, il furto e l’inganno, con la complicità di Jack (Richard E. Grant), suo amico fedele.