Confidenza: la nostra intervista a Daniele Luchetti, Elio Germano e Federica Rosellini

Confidenza è il nuovo film di Daniele Luchetti, che torna ad adattare per il cinema un libro di Domenico Starnone per raccontare il narcisismo e le paure maschili. Lo fa chiamando ancora una volta a recitare Elio Germano, che abbiamo intervistato insieme a Federica Rosellini e allo stesso regista.

È appena uscito nelle nostre sale Confidenza, che segna la quarta collaborazione fra Daniele Luchetti ed Elio Germano dopo Mio fratello è figlio unico, La nostra vita e Io sono tempesta. Il film, inoltre, vede ancora una volta il regista impegnato a trasformare in un film un romanzo di Domenico Starnone, che già è stato la sua fonte di ispirazione per La scuola e Lacci.

Confidenza è il ritratto di un uomo di estrazione borghese che fa il professore di Lettere in un liceo. Si chiama Mario Vella ed è un uomo stimato professionalmente e apprezzato sul piano umano e morale. La relazione con una sua ex studentessa di nome Teresa, a cui rivela un segreto, lo poterà a vivere di paura e a sentirsi un impostore. Per Luchetti la sua vicenda è sia personale che archetipica e racconta molto dell’uomo contemporaneo. Accanto a Elio Germano recita Federica Rosellini, che arriva dal palcoscenico e ha fatto un lavoro molto scrupolo sul suo personaggio, che poi è Teresa.

Abbiamo intervistato i due attori insieme a Daniele Luchetti quando Confidenza, che è distribuito da Vision Distribution, è astato presentato ai giornalisti.