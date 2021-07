"Con gli amici si lavora meglio": Gianmarco Tognazzi ci parla di Ritorno al Crimine

Interviste Cinema

Abbiamo intervistato Gianmarco Tognazzi, che in Ritorno al Crimine, seguito dell'action comedy Non ci resta che il crimine, interpreta uno dei protagonisti. L'attore è entusiasta del sequel e dei suoi temi, e della collaborazione con una squadra fenomenale.

Uscito nel 2019, Non ci resta che il crimine sposava magnificamente la commedia al film d'azione e sfruttava felicemente il tema del viaggio del tempo per parlare del passato e del presente e giocare con il mito della Banda della Magliana. Lo faceva attraverso il buffo ritorno al 1982 di tre amici, che si ritrovavano coinvolti in rocambolesche avventure mentre l'Italia si avviava a trionfare ai Mondiali di calcio. Con un cast all star e la regia di Massimiliano Bruno, Non ci resta che il crimine era il primo film di una trilogia di cui adesso abbiamo il secondo capitolo. Si intitola Ritorno al Crimine, è un film Sky Original, ha appena avuto la sua anteprima su Sky Cinema ed è visibile in streaming su NOW. Oltre a confermare il talento e la vis comica di Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Gianmarco Tognazzi, Edoardo Leo e dello stesso Massimiliano Bruno, si arricchisce di volti nuovi, a cominciare da Carlo Buccirosso, Gianfranco Gallo, Loretta Goggi e Giulia Bevilacqua.

Del film e dei suoi temi abbiamo chiacchierato a lungo e piacevolmente con Gianmarco Tognazzi, che ci ha parlato innanzitutto dell'evoluzione del suo personaggio.

"Mi sono divertito molto a ritrovare Giuseppe, perché il personaggio aveva già un suo arco narrativo evolutivo interessante all'interno del primo film. Nel secondo cerca di ripartire proprio da dove aveva lasciato, e quindi con una certa sicurezza, una notevole grinta, con quella consapevolezza che gli aveva consentito di ribellarsi al suo datore di lavoro. E invece, in Ritorno al Crimine, pian piano, come spesso succede, non dico che Giuseppe regredisca, ma torna a essere un po' l'uomo che abbiamo conosciuto in Non ci resta che il crimine: con momenti di coraggio e momenti di grande insicurezza. Anche stavolta, per fortuna, il personaggio trova l'energia di saper reagire per portare a termine una missione legata all'amicizia".

L'amicizia riveste un ruolo importantissimo in Ritorno al Crimine…

Il film si muove su piani diversi, mantenendo all'interno della commedia l'action movie, però Massimiliano, ancora più che nel film precedente, mette in evidenza proprio questo sentimento. Max ha la grande capacità di andare a toccare temi importanti. In Ritorno al Crimine i personaggi sono molto diversi fra loro, ma trovano punti in comune al di là del tempo. Renatino, per esempio, è un punto di riferimento importante per Giuseppe, perché ha fatto capire al mio personaggio cosa sia veramente una banda. Certo, rimaniamo un po’ una banda di sfigati, ma a non essere sfigato è il sentimento che ci lega e il senso di responsabilità che, alla fine, seppur cazzeggiando, tutti quanti hanno nei confronti degli altri componenti del gruppo.

C'è una grande dolcezza in Ritorno al Crimine. Non credi che in questo momento ci sia bisogno di un film che parli di solidarietà?

Massimiliano è stato premonitore, in questo senso, perché il film era pronto ed era stato fatto ancora prima che arrivasse il Covid. Abbiamo girato nel settembre del 2019. Solo chi viaggia nel tempo, ma in avanti, poteva sapere che cosa assurda ci sarebbe accaduta. La tenerezza, in questo momento, è più importante che mai. Oggi c'è necessità di ridere, di evadere, ma anche di ritrovare un certo tipo di sentimenti che sono diventati più forti anche grazie alle costrizioni della pandemia. In molti abbiamo fatto tanti micro viaggi all'interno di noi stessi in questo anno e mezzo, perché il lockdown ha portato sicuramente a uno stato ansiogeno, ma allo stesso tempo ha favorito un percorso interiore. Almeno a me è successo così. Ho fatto un cammino di riflessione: rispetto a quello che ho intorno, a cosa succede, a ciò che sono, a come impiego il mio tempo.

Con gli amici si lavora meglio?

Con gli amici si lavora senza dubbio meglio, ma si lavora bene soprattutto quando il rapporto di amicizia prevede una stima reciproca, una fiducia reciproca. La parola amicizia, un po’ come la parola amore, certe volte viene usata a sproposito. Per quanto mi riguarda, amore e amicizia sono sentimenti molto simili. Do un valore fondamentale all'amicizia, che però, a mio giudizio, prevede un binario di andata e un binario di ritorno: senti che diventi veramente amico di qualcuno nel momento in cui questo sentimento viene percepito da entrambe le parti in tanti aspetti. Con Massimiliano ci conoscevamo, ma non avevamo mai avuto modo di frequentarci. Invece, negli ultimi anni, è nata fra noi un'amicizia veramente forte, stretta nel privato prima che sul set, fatta di riflessioni, di confidenze e di rispetto reciproco, e che poi si è tradotta, durante le riprese, in collaborazione, nel superamento di ostacoli. Ringrazio Massimiliano per avermi fatto intraprendere un percorso assolutamente nuovo nella mia carriera.

Alessandro Gassmann lo conosci da una vita. Com'è andata con Edoardo Leo e Marco Giallini? Si è creata una fratellanza anche con loro?

Sono diventato molto amico anche di Marco ed Edoardo, persone che conoscevo ma con cui non avevo legato in maniera così intensa. L'amicizia non è telefonarsi quattro volte al giorno, non è la frequenza con cui ti senti, ma la qualità del modo in cui ti senti. Lavorare, quindi, quando c’è un'amicizia vera in campo, crea un'alchimia, soprattutto in una commedia. Se questo film è riuscito, è perché ognuno di noi ha avuto vicino degli amici che lo aiutavano. Si è creata una dimensione che ricordava le tournée teatrali, durante le quali si vive insieme e dove il fuori scena diventa fondamentale quando si va in scena. Si diventa una squadra nella quale non ci sono prime donne. Ci sono solo attori. Ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma anche i difetti, nell'amicizia, diventano motivo di ironia supplementare, e l'ironia poi passa in qualche modo ai personaggi.

Ritorno al Crimine è il tuo primo sequel. Pensi che i fan di Non ci resta che il crimine resteranno soddisfatti di come vanno avanti le cose?

I sequel sono sempre difficili da realizzare, sono più difficili dei primi film perché c'è l'esigenza di dover da una parte stupire, e dall'altra riconfermare in qualche modo uno schema e dei personaggi a cui il pubblico si è affezionato. Massimiliano ha avuto l'abilità sia di trovare una nuova forma di racconto e di evoluzione della storia, che di riprendere per mano i suoi protagonisti. Con il risultato che Ritorno al Crimine è un buonissimo sequel, ma potrebbe tranquillamente essere considerato un film a se stante. Anche il recap iniziale fa sì che il viaggio nel tempo possa essere vissuto indipendentemente dal primo capitolo, anche se è chiaro che Non ci resta che il crimine aiuta ad avere un quadro molto più ampio e approfondito, in particolare per ciò che riguarda i personaggi, ma comunque i due film non ripetono pedissequamente la stessa situazione, perché nel secondo c'è uno schema comico diverso, che è quello di chi si sente un pesce fuori d'acqua nel presente, e cioè il personaggio di Edoardo Leo. Per fortuna c'è Carlo Buccirosso, che si trova a gestire lo spiazzamento di Renatino con risultati davvero esilaranti. Vedrete cosa accadrà nel terzo capitolo…

... che andrà a concludere la saga. Cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo film?

Lo abbiamo finito di girare un mese fa, e quindi so già dove andiamo a parare. Anche nel capitolo conclusivo ci sono novità interessanti e, ancora una volta, alcuni percorsi saranno simili, ma i tre film resteranno fruibili singolarmente, il che non è così scontato.

In Ritorno al Crimine c'è un personaggio femminile che ricorda la tabaccaia di Amarcord di Fellini. In una delle scene più divertenti del film, Moreno, Giuseppe e Sebastiano la chiamano "la buzzicona". Si può ancora dire "buzzicona" in un film senza che qualcuno si offenda? Non trovi che le commedie debbano conservare un pizzico di cattiveria?

Certo che sì. Il problema è che nostra società è diventata iper permalosa. Non sappiamo più dare il giusto valore alle cose. Bisognerebbe sempre valutare il contesto. Anche una parolaccia può essere volgare, ma dipende da chi la dice e da come la dice. Mio padre ci diceva tantissime parolacce, ma lo faceva con affetto, era un intercalare che non celava un desiderio di ferire. Se il cinema non può più affibbiare un aggettivo non troppo lusinghiero a qualcuno per timore di offenderlo, allora non è più possibile fare un film come Forrest Gump. Perché non si può più scrivere una commedia incentrata su un problema fisico o mentale di un personaggio? E come la mettiamo con il cinismo di certi film di Alberto Sordi, di Mario Monicelli o di Marco Ferreri? Oggi La donna scimmia non sarebbe possibile. Credo sia necessario educare al rispetto, ma occorre far capire la differenza che c'è fra la comicità e la realtà. Dopo che in un paese hai lasciato spazio a qualunque tipo di volgarità, non puoi gridare allo scandalo di fronte a una battuta. Preoccupiamoci della crescita evolutiva e dell'educazione civica e sociale delle nostre generazioni, piuttosto. Solo così capiranno il valore dell'ironia e perfino della volgarità, perché il cinema, certe volte, attraverso un'uscita fuori luogo di un personaggio, può criticare quel personaggio e la sua parola sbagliata. In Ritorno al Crimine gestiamo benissimo la battuta di cui parli: qualcuno è più cattivo, qualcun altro dice: "No no no, vogliamo dire lievemente in sovrappeso?". Facciamo un gioco contrario in quella scena, che consiste nell'ironizzare su quanto sia difficile, oggi come oggi, dire una cosa senza che immediatamente venga colta come un insulto.

Ritorno al Crimine è ambientato nel 1982. Ti mancano quegli anni?

Forse il periodo che rimpiango non è quello in cui si svolge Non ci resta che il crimine e che fa da sfondo a una parte di Ritorno a Crimine. Ho più nostalgia della metà degli anni '70. Ero più ragazzino allora, ma ricordo che c'era un bel clima sociale, si respirava ancora il cambiamento di fine anni '60: nelle abitudini, nel modo di intrattenere, nel cinema, nella televisione. Degli anni '80 mi piaceva l'illusione di essere qualcosa che non eravamo.

C'è un oggetto di quel tempo che porteresti nel presente?

Il giradischi. In quell'epoca c'era una via di mezzo tra l'analogico e l'elettronico, non so se ricordi quella radio meravigliosa della Brionvega... ne avevamo una verde nella nostra casa di Torvaianica. E che dire del mangiadischi portatile in cui infilavi i 45 giri? E poi il primo walkman! Ecco, allora si cominciavano a spostare le cose. Poi c'erano i pattini a rotelle, i colori fluorescenti, i paninari, ma era roba diversa da ciò che succedeva, sia musicalmente che socialmente, negli anni '70, dove si arrivava da una rivoluzione giovanile legata al peace and love, ai figli dei fiori. Comunque sia gli anni '70 che gli anni '80 hanno una grande forza ancora oggi, sia in termini di costume che di cultura: sono stati il momento in cui l'uomo è riuscito ad arrivare a un punto di evoluzione tecnologica alla sua portata. Forse l'evoluzione tecnologica che abbiamo avuto nei decenni successivi è stata qualcosa di cui avevamo solo illusoriamente necessità. Probabilmente aveva ragione Carmelo Bene, che diceva: "A ogni progresso corrisponde un regresso". Purtroppo è vero, perché noi oggi abbiamo i cellulari ma facciamo fatica a sentirci telefonicamente o a darci un appuntamento per andare a mangiare una cosa in campagna. Una volta usavamo il telefono a gettoni e nessuno dava buca. La tecnologia ci ha offerto la possibilità di essere più rapidi e snelli, ma più snelli anche a smontare tutto ciò che creiamo.