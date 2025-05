Come gocce d’acqua è una storia di un padre e di una figlia raccontata con dolcezza: abbiamo incontrato regista e attori

Interviste Cinema

Abbiamo intervistato Stefano Chiantini, Edoardo Pesce, Barbara Chichiarelli e Sara Silvestro, che sono rispettivamente il regista e gli interpreti principali di Come gocce d'acqua, piccolo grande film in uscita il 5 giugno che vi consigliamo di andare a vedere.

Arriverà in sala il 5 giugno, con BIM Distribuzione, Come gocce d'acqua, il nuovo film di Stefano Chiantini. Qualcuno aveva avuto la fortuna di vederlo e apprezzarlo all'ultima Festa del Cinema di Roma, gli altri dovranno invece aspettare ancora una settimana per veder raccontata la storia di un padre e di una figlia che si ritrovano dopo un periodo di distacco e incomprensioni.

Interpretato da Edoardo Pesce, Barbara Chichiarelli e dalla giovane Sara Silvestro, alla sua prima esperienza cinematografica, Come gocce d'acqua è la storia di Jenny, che sogna di diventare una campionessa di nuoto, e di suo papà Alvaro, che fa il camionista e che da qualche anno è andato via di casa lasciando la moglie Margherita e, appunto, Sara. Un imprevisto costringe Alvaro a un radicale cambiamento di vita e Sara si accorge che è arrivato il momento di stare vicino a quell'uomo che l'ha cresciuta e le ha tanto voluto bene.

Non si parla soltanto di famiglia nel film, ma di quanto sia importante prendersi cura delle persone che amiamo e, quando ci feriscono senza volerlo, riuscire a perdonarle. Di questi temi abbiamo chiacchierato con Stefano Chiantini e con i tre protagonisti di Come gocce d'acqua quando li abbiamo intervistati in occasione della presentazione alla stampa del film.