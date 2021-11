Claudia corre: la Gerini ci racconta Tapirulàn, il suo primo film da regista

Interviste Cinema

Siamo stati sul set di Tapirulàn, che segna il debutto dietro alla macchina da presa di Claudia Gerini, che del film è anche attrice protagonista. L'abbiamo intervistata fra dolly, ciak e luci, facendoci raccontare la storia della solitaria Emma.

In una giornata di novembre che sa di ottobrata romana e in cui si possono azzardare le maniche corte e gli occhiali da sole, andiamo sul set del primo film di Claudia Gerini, che si è subito conquistata l'appellativo, da parte dei suoi collaboratori, di regista coraggiosa. Tapirùlan, infatti, è un'impresa certamente eroica, perché prevede un'unica location e un'unica protagonista, Emma, che corre, parla al telefono e si interfaccia, tramite una serie di device, con il mondo esterno.

Claudia si è innamorata subito del soggetto del film e del tapis roulant come metafora del correre rimanendo fermi, bloccati, incastrati in uno stallo emotivo che, se non superato, rischia di portare alla morte dell'anima.

Mentre la troupe è impegnata con una ripresa in esterni - siamo nel quartiere romano di Tor Marancia - andiamo a curiosare nel loft tutto vetrate di un cui abita e lavora il personaggio principale, che la Gerini ha scelto di interpretare, lanciandosi così nella sfida di sdoppiarsi e dirigere se stessa. Appena entrati, restiamo abbacinati da un grosso mostro nero che sembra addormentato: è il tapis roulant, che ci fa pensare al minaccioso Hal 9000 di 2001: Odissea dello Spazio e che dominerà incontrastato la scena insieme all'attrice protagonista. Poi scendiamo in sala mensa e, dopo un buon piatto di tradizionale pasta al sugo, rapiamo Claudia, bellissima e bionda e rigorosamente in tenuta da corsa. La neo-regista ci parla subito dell'inizio di un'avventura in cui non immaginava certo di lanciarsi:

"E’ stato quasi uno scherzo del destino, perché il mio primo obiettivo non è mai stato quello di fare la regista. E’ capitato perché era un'operazione molto particolare, un film indipendente dove c’è una mono-protagonista, anche se in realtà sono molto importanti tutti gli altri interpreti, perché, essendo lei una counselor, fa consulti online, per cui seguiamo tutti i suoi clienti. Mi incuriosiva il fatto che il film prevedesse un’unica location dove un personaggio compie un percorso psicologico. Ho molto amato il soggetto e inizialmente ho pensato di interpretare io Emma e di mettere una piccola parte di produzione, anche perché mi andava di accompagnare questo film non soltanto come attrice. Al principio abbiamo ragionato su una serie di possibili registi, finché il produttore Stefano Bethlen mi ha detto: 'Ma perché non ti occupi tu della regia?'. All'inizio mi sono sentita un po’ disorientata, perché era un esordio difficilissimo, dal momento che i punti di forza di Tapirùlan coincidevano con gli aspetti più complessi. Poi però ho deciso di buttarmi, prima di tutto perché la direzione attoriale era una cosa che potevo gestire".

E com'è andata con la parte tecnica del film: riprese, fotografia, eccetera?

Mi ha incuriosito. Sai, l'attore deve sempre avere un rapporto con la macchina da presa, con le luci e con i movimenti in generale, per cui non è proprio estraneo agli aspetti di cui parli. A me la parte tecnica piace, e cerco di andare, come sempre, molto d'istinto. Mi affascina, quindi cerco di prendere le mie decisioni nell'ambito di un racconto filmico che ci siamo già un po’ prefigurati con il direttore della fotografia. La montatrice, Luna Gualano, è qui sul set con me e non mi fa sbagliare, perché ovviamente tantissimi tagli di macchina da presa devi poi poterli montare, e succede che magari ti piace una cosa, però poi non la puoi montare con un'altra. Insomma, questi percorsi sono nuovi per me ma molto naturali, non li sento estranei, lontani, faticosi. E poi adoro dirigere gli altri attori, anche se finora ho lavorato solo con due o tre persone. E’ un processo che mi dà soddisfazione perché riesco a vedere i punti di forza di chi recita, solo che li vedo dal di fuori, ed è davvero interessante.

Nel film si parla di impasse emotive. Cosa ci insegna questa storia in proposito?

Ci sono dei momenti della vita che vanno proprio superati, come i quadri di un videogioco: se non finisci il quadro, ti si ripresenta con lo stesso modello. Il film ci dice che se noi affrontiamo il nostro passato, se abbiamo il coraggio di guardare in faccia il mostro o comunque ciò che ci ha bloccato, e quindi di affrontare il nostro trauma, di sviscerarlo, allora è possibile in qualche modo passare a una fase, a un'evoluzione successiva. Il mio personaggio, che, come un criceto nella ruota, corre continuamente sul tappeto, è un'ottima metafora in questo senso, perché si tratta di una donna connessa con tutti, ma disconnessa dalle vere relazioni sociali. Si è creata un mondo perfetto, dove tutto gira precisamente, tutto è scadenzato, perfino gli orari dei pasti. Ma dentro è completamente sconquassata, e quindi ha bisogno di questi appigli. La sua situazione, in fondo, è un po’ un'iperbole di quello che viviamo tutti noi. Il passato va a bussare alla sua porta, e ciò la spinge ad affrontarlo e a non rimanere ferma. Solo così l'energia può tornare a fluire e la ruota della vita a girare.

Che legame hai stabilito con il tapis roulant, che in fondo è uno dei personaggi del film?

All'inizio il tapis roulant mi ha spaventato tantissimo, perché non era la macchina che dovevamo usare. Il monitor era enorme, avevo paura dei riflessi, invece alla fine tutto è andato bene. Per quanto riguarda il mio personaggio, potremmo considerarlo la sua ancora, la sua grande astronave da cui ogni cosa parte, proprio perché è gigante, ha un tappeto più lungo degli altri e ha dei sensori per cui si ferma quando ti fermi tu. E’ una macchina particolarissima, quasi una ciambella di salvataggio ma allo stesso tempo una gabbia.

Sei in splendida forma: merito del tapis roulant e di Tapirulàn?

La verità è che volevo risolvere il problema della sedentarietà del nostro lavoro e così mi sono creata un film sul tapis roulant. Però effetti non corro tantissimo, perché le telefonate iniziano mentre corro e poi mi fermo. Mi diverto a contare i chilometri che ho fatto ogni giorno, ma sono in forma perché vado in continuazione di là e di qua: ci sono tantissime cose che devo controllare.

Il tuo personaggio non potrebbe vivere recluso se non esistesse la tecnologia. Tu che rapporto hai con la tecnologia, le app, Whatsapp e i social?

Ormai si lavora con Whatsapp, e quindi sto tantissimo su Whatsapp. Instagram non lo uso molto. In realtà odio tutte queste cose, faccio le mie ricerche su Internet, però dopo un po’ mi stufo. Sono una ragazza di campagna, preferisco stare all'aria aperta, non ho familiarità con il mondo virtuale, mi fa tristezza, a volte mi capita perfino di denigrarlo. Per esempio detesto gli haters. Non leggo niente sulle reazioni ai film che faccio, non so niente, non me ne importa niente, non guardo i commenti, e soprattutto non leggo le recensioni, quindi i critici possono stare tranquilli con me. Mi interessa l'opinione degli altri, ma non dei critici, piuttosto mi incuriosisce il parere del pubblico, perché tante volte i critici non li capisco. Non sono una persona molto connessa, però non mi ritengo analogica, perché mi diverto a usare le varie app e il navigatore. Come ho già detto, il mondo virtuale mi annoia mortalmente: mi piace più la verità.

Che dicono le tue figlie del tuo nuovo mestiere?

Sono incuriosite. "Ah, ma fai anche la regista adesso, che bello" - mi dicono. All'inizio si sono meravigliate, però sono contente. Secondo me pensano: boh, questa mamma, che matta! Comunque sembravano galvanizzate da questo mio ruolo.

Tapirulàn è basato su un soggetto di Antonio Baiocco e Fabio Morici, che ci ha preannunciato la presenza nel film di svariati easter egg, tanto che potremmo paragonarlo alla cipolla di Peer Gynt di Henrik Ibsen. Morici e Baiocco sono anche anche autori della sceneggiatura insieme a Claudia Gerini.