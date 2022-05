Cip & Ciop: Agenti Speciali, la nostra intervista con Raoul Bova, Giampaolo Morelli, Francesca Chillemi e Jonis Bascir

Interviste Cinema

È disponibile su Disney+ il film originale Cip & Ciop: Agenti Speciali. Per l'occasione sbbiamo incontrato Raoul Bova, Giampaolo Morelli, Francesca Chillemi e Jonis Bascir, tra le voci italiane. Ecco la nostra intervista video.

Cip & Ciop Agenti Speciali, un reboot molto sui generis della serie animata degli anni Novanta, in un film originale per Disney+, è disponibile sulla piattaforma da oggi: per l'occasione abbiamo intervistato alcune delle voci italiane dietro ai simpatici personaggi, cioè Raoul Bova (Cip), Giampaolo Morelli (Ciop), Francesca Chillemi (Scheggia) e Jonis Bascir (Monterey Jack).

Nel video Francesca Chillemi ci ha spiegato quale sia per lei il fascino di un'operazione di reboot. A Giampaolo Morelli e Raoul Bova invece abbiamo chiesto di spiegarci le differenze di punti di vista tra Cip e Ciop: il primo forse sin troppo realista e razionale, il secondo invece non demorde mai, rischiando però il ridicolo. E Jonis Bascir conosceva il suo Monterey Jack? Scopri Disney+ Cip & Ciop Agenti Speciali: La nostra intervista esclusiva ai doppiatori italiani del Film - HD

Cip & Ciop Agenti Speciali, nuovi inizi e diverse prospettive