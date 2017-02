Cinquanta sfumature di nero: ce ne parla in esclusiva il regista James Foley

Christian Grey e Anastasia Steele tornano nei cinema italiani giovedì 9 febbraio con Cinquanta sfumature di nero, secondo atteso capitolo della trilogia tratta dai best seller di E L James.

Cosa ci dobbiamo aspettare in questo sequel?

Ce lo racconta in esclusiva James Foley, regista di alcune delle serie tv di maggior successo degli ultimi anni come House of Cards, Hannibal, Wayward Pines e Billions, e che ha preso il posto di Sam Taylor-Johnson dietro la macchina da presa.





In 50 sfumature di nero, che vede protagonisti Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote, Kim Basinger, Eric Johnson e Luke Grimes, quando un addolorato Christian Grey cerca di persuadere una cauta Ana Steele a tornare nella sua vita, lei esige un nuovo accordo in cambio di un'altra possibilità. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme...



Cinquanta sfumature di nero: Il trailer italiano ufficiale: