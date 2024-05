Chien de la casse: intervista a regista e protagonista del film francese, vincitore del César come Miglior Opera Prima

Interviste Cinema

È attualmente nelle sale il film Chien de la casse e sarebbe bene non farselo sfuggire. Abbiamo incontrato il regista Jean-Baptiste Durand e l'attore Anthony Bajon.

In alcune sale italiane è arrivato un film francese che sarebbe bene non lasciarsi sfuggire. Il titolo è Chien de la casse che letteralmente fa riferimento a un cane (da guardia) di un'autodemolizione, ma si tratta in realtà di un'espressione per indicare un uomo pronto a tutto pur conquistare una donna, soprattutto con atteggiamenti poco nobili. La storia, infatti, racconta di un'amicizia tra Dog e Miralès, interpretati da Anthony Bajon e Raphaël Quenard, due ragazzi che vivono in un piccolo villaggio nel sud della Francia. Sono molto affiatati e la loro amicizia è solida e indiscutibile, almeno fino a quando nella cittadina arriva una certa Elsa, che ha il volto dell'attrice Galatea Bellugi. La sua presenza della donna provoca un terremoto nel rapporto tra i due amici.

La regia del film è di Jean-Baptiste Durand, qui alla direzione del suo primo lungometraggio che gli è valso il premio César come Miglior Opera Prima. Un secondo Cèsar è andato a Raphaël Quenard come Miglior Rivelazione Maschile 2024, anche per la sua interpretazione nel film Yannick.

Abbiamo incontrato Durand e Bajon a Roma per la promozione del film, distribuito in Italia da No.Mad Entertainment. Qui sotto le domande poste al regista e al protagonista, più in basso il video con le loro risposte.

Più in basso ancora, il trailer di Chien de la casse.

DURAND

Ricevere un César come migliore opera prima è una grande soddisfazione, ma nel corso di tutta la lavorazione del film, dalla scrittura al casting, dalle riprese alla post-produzione, quale è stato un momento di grande soddisfazione che hai vissuto?

Questo è il tuo primo lungometraggio. Cosa pensi sia importante sul set per mantenere unita un’équipe cinematografica?

BAJON

Cerchiamo tutti di trovare il nostro posto nel mondo, per sentirci a nostro agio, per capire chi siamo. L’amore ci aiuta a farlo, ma non ci condiziona troppo a livello emotivo? Hai trovato qualche risposta in più interpretando Dog?

Per avvicinarti a questo ruolo ti sei lasciato ispirare da interpretazioni di altri attori in film che ami o hai costruito il tuo lavoro unicamente insieme al regista?

Chien de la Casse: La nostra intervista al regista Jean-Baptiste Durand e al giovane attore Anthony Bajon - HD