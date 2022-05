Chiara Francini, intervista con la vulcanica attrice, nella Giuria documentari del Riviera International Film Festival

Interviste Cinema

Tra i talent incaricati di giudicare i film in concorso al Riviera International Film Festival di Sestri Levante, dal 10 al 15 maggio, c'è anche Chiara Francini, attrice, conduttrice e scrittrice, chiamata nella giuria documentari. L'abbiamo intervistata per voi.

In occasione del Riviera International Film Festival, attualmente in corso fino a domenica 15 maggio a Sestri Levante, abbiamo avuto occasione di scambiare due battute con la vulcanica Chiara Francini, che è una dei membri della Giuria incaricata di giudicare i documentari in concorso. Nell'ambiente fin da giovanissima, l'attrice ha espanso negli anni la sua attività artistica in altri settori: ha pubblicato quattro romanzi di successo, ha condotto programmi televisivi popolarissimi (l'ultimo in ordine di tempo Drag Race Italy), ha scritto sceneggiature, interpretato numerosi film e spettacoli teatrali. Alla domanda come fa a far tutto ha risposto semplicemente "perché sono donna", rivendicando la creatività femminile, di cui è fiera rappresentante.

Chiara ci racconta in questa breve intervista cosa l'ha colpita del RIFF, che paragona al Sundance Film Festival, e cosa le piacerebbe fare in futuro, se ne avesse (e siamo sicuri che la avrà) la possibilità.

Grazie al Riviera International Film Festival per la collaborazione e naturalmente a Chiara Francini.