Chi ha incastrato Babbo Natale?: video intervista con Diletta Leotta e Angela Finocchiaro

Diletta Leotta e Angela Finocchiaro sono le protagoniste femminili di Chi ha incastrato Babbo Natale?, il nuovo film di Alessandro Siani in arrivo al cinema il 16 dicembre. Abbiamo incontrato le attrici in una video intervista.

Al suo esordio da attrice per il cinema, Diletta Leotta è la nipote di Babbo Natale alias Christian De Sica nel nuovo film diretto da Alessandro Siani. L'attore e regista ha scelto la popolarissima conduttrice televisiva per la parte da protagonista femminile affiancandola alla veterana Angela Finocchiaro con un make up significativo interpreta la Befana. In occasione della presentazione alla stampa di Chi ha incastrato Babbo Natale?, una commedia per famiglie dal 16 dicembre al cinema, abbiamo incontrato e intervistato le due attrici, come potete vedere nel video qui sotto. Più in basso la trama e il trailer del film.



Chi ha incastrato Babbo Natale?: La nostra Intervista a Diletta Leotta e Angela Finocchiaro - HD

Chi ha incastrato Babbo Natale?: trama e trailer della commedia di e con Alessandro Siani