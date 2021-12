Chi ha incastrato Babbo Natale?: video intervista con Alessandro Siani e Christian De Sica

Interviste Cinema

Arriva il 16 dicembre il nuovo film di Alessandro Siani, Chi ha incastrato Babbo Natale?. Abbiamo incontrato il regista e il co-protagonista Christian De Sica.

Arriva nei cinema il 16 dicembre il primo film italiano a tema natalizio per tutta la famiglia. Chi ha incastrato Babbo Natale? è il titolo della nuova commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani che, come sempre per i suoi film, mette in scena una storia che viaggia sul confine tra risate e sentimenti. Affiancano Siani sullo schermo Christian De Sica, nel ruolo di Babbo Natale, Diletta Leotta, in quello di sua nipote, e Angela Finocchiaro che interpreta la Befana. Martin Francisco Montero Baez è invece il giovanissimo attore che nel ruolo del bambino Checco. In occasione della presentazione di Chi ha incastrato Babbo Natale? alla stampa, abbiamo incontrato e intervistato Alessandro Siani e Christian De Sica, come potete vedere nel video qui sotto.



Chi ha incastrato Babbo Natale?: La nostra Intervista a Alessandro Siani e Christian De Sica - HD

Chi ha incastrato Babbo Natale?: trama e trailer della commedia di e con Alessandro Siani