Challengers: la nostra intervista con vista a Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist

Oggi a Roma è la giornata di Challengers, l'ultima meraviglia di Luca Guadagnino. Insieme al regista hanno accompagnato il film in Italia i tre interpreti principali. Ecco la nostra intervista, con la città sullo sfondo, a Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor.

Il prossimo 24 aprile le sale italiane si preparano ad accogliere il nuovo film di Luca Guadagnino. Intitolato Challengers e ambientato nel mondo del tennis, è basato su una sceneggiatura di Justin Kuritzkes ed è la storia di un'amicizia di lunga data e di un triangolo amoroso, che si snoda a ritmo serrato alternando passato e presente e mostrando fin dove si può arrivare per ottenere ciò che si desidera.

I protagonisti di Challengers sono Zendaya, attualmente al cinema in Dune 2, Mike Faist e Josh O'Connor, candidato di recente al David di Donatello per la sua interpretazione ne La Chimera. Abbiamo avuto la fortuna di intervistarli perché Roma è stata scelta come una delle tappe del tour promozionale del film. Nel primo pomeriggio di una giornata lunghissima, cominciata con il photocall sulla terrazza del prestigioso Hotel Hassler e che si concluderà con il red carpet, siamo saliti all’ultimo piano dell’albergo e abbiamo trovato, seduti ognuno su uno sgabello, i tre attori. Alle loro spalle, la nostra magnifica città vista dall’alto.