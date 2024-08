Cattivissimo Me 4: le nostre interviste a Max Giusti, Stefano Accorsi e Carolina Benvenga

Interviste Cinema

Arriva finalmente al cinema il 21 agosto Cattivissimo Me, che vede il ritorno di Gru, della sua famiglia e dei Minions. Doppiatori di eccezione, oltre al vulcanico Max Giusti che dà la voce al protagonista, Stefano Accorsi nei panni del villain e Carolina Benvenga che sostituisce Arisa. Ecco le nostre interviste.

Quando ti trovi davanti un comico esilarante come Max Giusti può succedere di tutto, anche che durante il junket, iniziato parlando del tema degli anni passati e dell'età, lui si alzi fingendo di essere offeso e di andarsene. Insomma alla povera giornalista, nonché agli stimati colleghi dell'attore, non resta che arrendersi alla risata. Ritroviamo con piacere l'attore e imitatore alle prese nuovamente con un personaggio che ha fatto suo, il grifagno Gru, in Cattivissimo Me 4, film che il 21 agosto riporta al cinema le avventure del protagonista e della sua famiglia allargata, Minions inclus. Al suo fianco ci sono due doppiatori d'eccezione: Carolina Benvenga, attrice e soprattutto autrice e animatrice di popolarissimi programmi e canzoni per bambini, è perfettamente a suo agio nel ruolo della moglie di Gru, Lucy, in cui sostituisce Arisa che l'ha doppiata negli episodi passati. Ma la vera sorpresa è un irriconoscibile Stefano Accorsi, che dà la voce e l'accento francese all'antagonista della vicenda, l'ex compagno di scuola di Gru, Maxime Le Mal, che ha con lui un vecchio conto da fargli pagare. Li abbiamo incontrati per parlare dell'appeal di questi personaggi, da genitori e da appassionati di una saga spettacolare e sempre divertente.

Cattivissimo Me 4: cosa succede nel film

Gru, diventato padre di famiglia, con le tre figlie adottate e il piccolo Gru Junior avuto da Lucy, ha ormai smesso i panni malvagi per mettersi al servizio della Lega Anti-Cattivi. Dopo aver fatto arrestare Maxime Le Mail, diventa oggetto della vendetta del criminale quando questi riesce a fuggire e si mette sulle sue tracce insieme alla fidanzata. Trasferita in un luogo sicuro e costretta a cambiare identità, la famiglia si accorge che amalgamarsi col vicinato non è così facile, ignara del fatto che Maxime ha nel mirino uno di loro, e Gru deve anche vedersela con una giovane vicina di casa che lo riconosce e lo ricatta perché torni cattivo. Nel frattempo i Minions sono temporaneamente accolti nella sede della LAC e alcuni di loro vengono dotati di superpoteri. Sarà, come sempre, un avventura molto movimentata.