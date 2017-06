Cattivissimo Me 3 presentato dai doppiatori Max Giusti, Arisa e Paolo Ruffini

Si aprono oggi le prevendite per Cattivissimo Me 3, ottavo film d'animazione dell'Illumination Entertainment, in uscita il 24 agosto nelle sale di tutta Italia. A presentarlo a Roma c'erano oggi i doppiatori italiani: Max Giusti, questa volta nel doppio ruolo di Gru e del suo fratello gemello Dru, insieme ad Arisa, ancora nei panni vocali di Lucy Wilde, e Paolo Ruffini, voce del diabolico cattivo Balthazar Brat, ex bimbo prodigio negli anni Ottanta, deciso a vendicarsi di Hollywood.





Già, gli anni Ottanta. Cosa significano per i nostri attori? Giusti alza le mani: "Vi dico solo che oggi mi sono svegliato al ritmo dei T.X.T. con Girl's Got a Brand New Toy. Sono l'età dell'imprinting, gli anni Ottanta sono per me una coperta di Linus!" Ruffini ha ancora meno dubbi: "Io sono rimasto negli anni Ottanta, ci ho fatto anche un musical e un libro, sono gli anni del VHS e del walkman, quando compravi qualcosa per farci solo una cosa, non come adesso con gli smartphone. Gli anni Ottanta sono il periodo dei miti, che ancora oggi vengono sfruttati nei remake come Robocop, Terminator e gli altri." Ruffini rimpiange la libertà degli anni Ottanta ("Asfidanken di Drive In oggi sarebbe attaccato dagli animalisti, le ragazze Coccodè di Indietro Tutta sarebbero accusate di sessismo"); ha addirittura tatuato sul braccio Il mio amico Arnold, e vede nel destino di Gary Coleman una parabola con destino avverso simile a quella del suo Balthazar. Arisa, nata nel 1982, non ha vissuto davvero gli anni Ottanta direttamente, ma ci dice: "Mi piaceva l'idea del registratore a cassette che poteva cogliere frammenti di radio. E mi pareva di capire che in famiglia si stesse molto meglio."





Max Giusti è in questo Cattivissimo Me 3 protagonista di un vero tour de force, interpretando sia Gru sia il suo fratello gemello Dru, dalla voce molto più alta. "Quella di Dru è una voce di testa, abbiamo lavorato su quello che ha fatto Steve Carell in originale, basandoci su quello che il personaggio stesso ci suggeriva con il suo aspetto. Prima ho dovuto ritrovare Gru, ma quello è stato facile, mi atteggio con gli amici dei miei figli facendo la sua voce [aggiunge che "Essere figo in famiglia è la cosa più importante che c'è!", ndr]: Dru l'ho registrato invece dopo, dovevo essere diverso ma senza diventare troppo alto tanto da risultare sgradevole. Per questo film ho fatto quasi venti giorni di doppiaggio, normalmente non si fa, ma c'abbiamo messo l'anima, e – posso dirlo? E' stato un dramma, avevo paura come a un esame! Quando doppiai per la prima volta Gru in Cattivissimo Me, inventammo la sua voce da zero", ci dice Giusti, perché Carell in originale imitava un accento dell'Est Europa, difficile da rendere e anche poco politicamente corretto in Italia. Max vede nella crescita del personaggio, in questi ultimi sette anni, la sua stessa crescita: "Io non amo i cartoni, ma l'Illumination ha portato un modo di vedere i cartoni animati diverso, non sono mai stucchevoli. Gru è cambiato nel modo di parlare, abbiamo anche cambiato direttori del doppiaggio, siamo passati da Fiamma Izzo a Marco Guadagno. Il primo film era una scommessa, ora è diventata una cosa sempre più grande. Gru si è evoluto un po' come me, mi ritrovai a fare un cartone animato quando stavo per diventare papà: il mondo dei bambini ti aiuta e ti pulisce. Per me è sempre un'opportunità non solo professionale, ovviamente, ma anche umana."





E come hanno vissuto invece Paolo Ruffini e Arisa i loro personaggi e il loro impegno al leggìo? Ruffini scherza: "A tredici anni anch'io avevo i baffetti come lui, cosa che rende difficile la vita romantica. Non gli invidio la chiazzolona, la pettinatura è interessante, le spalline son belle." Ma si fa anche molto serio: "Sentivi una responsabilità pazzesca, hai a che fare con i sogni dei bambini, e poi ci sono le tematiche molto realistiche, che aumentano il tuo senso di responsabilità. Balthazar è un cattivo perché è un frustrato. Se non raggiungi la felicità, o sei resiliente oppure ti arrabbi col prossimo. In un mondo in cui ci si prende tutti tremendamente sul serio, è bellissimo un film in cui si parla di cattivi ma poi ci si sfida con mosse di danza sceme, e si combatte con la musica".

"Per me Lucy Wilde è di grandissimo esempio", riflette Arisa: "E' combattuta tra affetti e carriera, ma riesce con leggiadria e maestria a conciliare tutto, a essere superamabile e superpaziente. Quando la interpreto rifletto su queste cose per una settimana, poi ritorno me stessa. Il doppiaggio mi ha aiutato a scoprire colori della mia voce che non conoscevo. La prima volta ho perso la voce, poi ho capito dopo come fare."

Proprio ad Arisa spetta un'ultima battuta sull'idea di famiglia allargata che Gru, Dru, le tre bambine, Lucy e i Minions rappresentano: "Io credo che dovremmo esecitarci di più ad acuire i ricettori del nostro cuore, al di là delle strutture preconfezionate: se stiamo bene con qualcuno, ci stiamo bene e basta, senza farci troppe domande sulla natura dei rapporti."