Cattivissimo Me 3: le nostre interviste video a Max Giusti, Arisa e Paolo Ruffini

Arriva in sala il 24 agosto Cattivissimo Me 3, nuovo capitolo della saga più famosa dell'Illumination Entertainment, dove Gru conosce per la prima volta il suo fratello gemello Dru, portando con sè Lucy e le bambine. La riunione familiare sarà rallentata dalle parallele mire del cattivo ex-bambino prodigio Balthazar Bratt, deciso a vendicarsi di Hollywood che l'ha estromesso dal suo ambiente quando è diventato adulto. Il tutto mentre i Minions, ovviamente, impazzano. Abbiamo incontrato a Roma i doppiatori della versione italiana, Max Giusti (Gru/Dru), Arisa (Lucy) e Paolo Ruffini (Balthazar): ascoltiamo cosa ci hanno raccontato sul loro impegno vocale e sui temi che un film come Cattivissimo Me 3, pur ironicamente, mette sul tavolo.