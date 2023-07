Cattiva Coscienza: la nostra intervista a Matilde Gioli e Francesco Scianna

Interviste Cinema

Tra i film di questa estate cinematografica ricca di titoli c'è anche Cattiva Coscienza, il secondo film di Davide Minnella. Si tratta di una commedia in cui le coscienze degli individui hanno un ruolo fondamentale. Protagonisti sono Francesco Scianna, Matilde Gioli e Filippo Scicchitano. Abbiamo incontrato i primi due.

Matilde Gioli e Francesco Scianna sono i protagonisti, insieme a Filippo Scicchitano, della commedia romantica e fantastica Cattiva Coscienza, diretta da Davide Minnella e in uscita oggi. I due attori interpretano rispettivamente una ragazza che si butta a capofitto nelle relazioni sentimentali ed è innamorata della vita, e che si chiama Valentina, e Otto, la coscienza modello di un ragazzo di nome Filippo che vuole mollare tutto per stare con Valentina. Anche se il film è leggero, i temi affrontati sono importanti e profondi. Si parla infatti di senso di colpa e di senso del dovere e del giudicarsi ed essere giudicati. Proprio di questi argomenti abbiamo parlato con i due attori, e Francesco Scianna ci ha anche raccontato della felicità provata a cimentarsi finalmente in un film non drammatico.

Cattiva Coscienza arriva nelle sale domani, 19 luglio, con Vision Distribution, ed è interpretato anche da Alessandro Benvenuti, Giovanni Esposito, Beatrice Grannò, Sabina Guzzanti e Gianfranco Gallo. Un piccolo ruolo è andato a Drusilla Foer.