Cambio tutto!: intervista a Valentina Lodovini e al regista Guido Chiesa

In uno dei primissimi incontri di persona dopo l'allentamento del lockdown (ma non delle regole di distanziamento), abbiamo incontrato Valentina Lodovini e Guido Chiesa, rispettivamente attrice protagonista e regista della commedia Cambio tutto!, disponibile su Prime Video.

Divertente ed equilibrata, Cambio tutto! (disponibile in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video) è una commedia in cui una donna esaurisce la pazienza, smette di essere arrendevole e inizia gradualmente a dire alle persone quello che pensa guardandole negli occhi. Una svolta per lei doveva arrivare, per la sua stessa sopravvivenza psicofisica, e la narrazione della storia tratta questo cambiamento con dialoghi brillanti e una certa verosimiglianza nelle reazioni.

Egoismo, paure, rispetto sono le diverse facce che il film affronta con leggerenza e di questo abbiamo parlato con la protagonista Valentina Lodovini e con il co-sceneggiatore e regista Guido Chiesa nell'intervista qui sotto, una delle prime svoltesi dal vivo dopo il lockdown.



Cambio tutto!: La nostra intervista esclusiva a Valentina Lodovini e Guido Chiesa - HD

Cambio tutto!: la trama e il trailer del film con Valentina Lodovini