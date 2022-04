C'erano una volta un prete e una maîtresse: Pieraccioni e Ferilli presentano Il sesso degli angeli

Interviste Cinema

E’ stata presentata alla stampa la nuova commedia di Leonardo Pieraccioni Il sesso degli angeli, in cui recitano Sabrina Ferilli, Marcello Fonte e lo stesso regista, che fa la parte di un prete che eredita una casa di piacere.

Doveva conquistare le nostre sale un anno fa Il sesso degli angeli, ma i cinema erano chiusi e il morale basso, e così Leonardo Pieraccioni ha aspettato pazientemente che arrivasse il momento giusto per regalare agli spettatori una delle sue commedie garbate. Il momento finalmente è giunto, e anche se buona parte del pubblico preferisce restare confinato a casa a ingurgitare film e serie tv in streaming, il regista toscano ha deciso comunque di osare, perché, come dice lui, poche persone in sala sono meglio di nessuna persona in sala.

Ne Il sesso degli angeli, Pieraccioni interpreta un prete di nome Don Simone che eredita dallo zio una casa chiusa a Lugano. Accanto a Leonardo, nel film recita Sabrina Ferilli, mentre Massimo Ceccherini appare brevemente. Il terzo protagonista, nei panni di un sacrestano, è Marcello Fonte. Tanto quest'ultimo quanto Ceccherini non hanno partecipato alla presentazione del film alla stampa perché impegnati sul set del nuovo film di Matteo Garrone. C'erano invece la Ferilli e il regista.

Il primo, sempre garbato e di ottimo umore, ha spiegato prima di tutto la genesi de Il sesso degli angeli: "Con alcuni di voi ci conosciamo da ventisette anni, e ora che sono vicino alla sessantina, perché ho 57 anni, ho cambiato il modo di guardare la vita. La realtà è che stavo scrivendo un altro film insieme a Filippo Bologna. Un giorno il mio produttore esecutivo mi ha chiesto: 'Come va la scrittura?', e io: 'Bene, la scrittura va bene. Certo, in un momento così particolare per il cinema e per il cinema italiano, l'idea di un prete che eredita un bordello in Svizzera sarebbe un pochino più pizzicorosa'. L’indomani ho detto a Filippo Bologna: 'Senti, ma se invece di continuare a scrivere questo film, facessimo…", e lui ha riso come un matto, come fa ogni volta che gli racconto un film. Partendo da questa boutade di sapore cabarettistico abbiamo poi scritto questa storia per raccontare i primi veri bilanci che si fanno alla mia età. Quando cominci a intravedere l'età della pensione, inizi a dire a te stesso: 'Ho fatto bene oppure ho fatto male?".

Ovviamente Leonardo Pieraccioni si è documentato e ha fatto un po’ di ricerca sul campo, per rendere il film veritiero e credibile: "Per esigenze di copione sono andato a visitare i bordelli svizzeri. Parlando con il direttore di una casa chiusa, ho capito che tutte le ragazze che fanno le prostitute, anche se amano il loro mestiere, hanno comunque un piano b, sognano insomma di fare altro, e questo è il bello della nostra storia".

Nonostante Il sesso degli angeli non sia un film di impegno sociale né un racconto morale, in realtà descrive in maniera puntuale il mondo delle lavoratrici del sesso, categoria che, secondo Sabrina Ferilli, andrebbe maggiormente tutelata: "La prostituzione c'è, non è che è bandita, è un reato lo sfruttamento della prostituzione, quindi noi ci troviamo sempre di fronte alla grande ipocrisia di questo paese. Io lascio che tu faccia questo, ma siccome è un mestiere pruriginoso, se ti ammazzano per strada io non c'entro niente. Sono sempre problemi che vanno oltre l'etica, perché diventano inevitabilmente problemi politici. Io dico che, quando la prostituzione c'è, va anche tutelata, altrimenti non ci deve essere".

Ne Il sesso degli angeli, la Ferilli interpreta la maîtresse della casa di piacere ereditata da Don Simone. L'attrice ha amato tanto il suo personaggio quanto la sceneggiatura, anche se un film con Leonardo Pieraccioni lo avrebbe fatto a scatola chiusa: "Pieraccioni è un regista che ho sempre amato e che ha il suo stile. In passato ho fatto i film della saga di De Laurentiis, che si basavano su una comicità grottesca ben diversa dal modo di far ridere di Leonardo, che ha una vena romantica e dirige commedie eleganti. Ho letto il copione, ma già la persona mi aveva convinto".

Sabrina Ferilli è stata la prima scelta del regista per la parte di Lena, così come Marcello Fonte per il personaggio di Giacinto. Dell'attore Leonardo ha detto: "Di Marcello Fonte mi sono innamorato (come del resto tutti) quando l’ho visto in Dogman. Quando gli ho offerto il ruolo, mi ha risposto: 'Ma io nun so’ capace de fa' la commedia'. Allora gli ho detto: 'Ma tu hai tutti i colori di un bravo attore, sei sincero, spontaneo e luccicante. Quando ci siamo incontrati, si è presentato con un giubbotto comprato in America, con sopra tanti paperini che parlavano fra loro. Ho pensato: questo qui è un matto come me. Se avessi chiamato un comico vero, avrebbe fatto Giacinto in un altro modo, invece Marcello mi ha restituito una performance sospesa proprio com'è lui. Mi divertiva che ciò che per Don Simone è l'inferno, per Giacinto è il paradiso, e infatti pronuncia una battuta meravigliosa: 'Meglio avere una prostituta allegra accanto che una moglie triste".

Ovviamente qualcuno chiede a Leonardo Pieraccioni se sia favorevole alle case chiuse e al matrimonio per i preti. Il nostro risponde con grande sincerità: "I preti si devono sposare, ne sono convinto. Sono anche favorevole all’apertura delle case chiuse. Quel famoso direttore di un bordello svizzero mi ha raccontato di essere andato a Roma a dibattere la questione con dei politici: 'Non mi sembravano tanto seri' - mi ha spiegato. 'Una volta ho parlato con uno, la volta dopo c'era un altro, e così ho lasciato perdere".

C'è un’altra realtà che Il sesso degli angeli racconta molto bene: l'oratorio. "Appartengo forse all'ultima generazione che ha frequentato molto gli oratori" - dice Pieraccioni in proposito. "Il mio era quello di Sant'Ambrogio e ha reso la mia infanzia meravigliosa. I ragazzi di oggi sono diversi. Il Sant'Ambrogio di mia figlia è Instagram, o anche le videochat. Mi piaceva questo mio prete che vuole per forza gli abbracci, che probabilmente esistono soltanto in Africa nei centri polivalenti. Il mio caro amico Don Giuliano ed io ci siamo divertiti a fare una volta un'asta con tutto quello che era stato usato per girare Un fantastico viavai. Abbiamo raccolto una grossa somma, che è andata a un centro polivalente, che poi abbiamo chiamato Scuola Massimo Ceccherini".

Se gli amici preti del regista si aspettavano un film più pruriginoso, qualche bachettone potrebbe non gradire la maniera in cui argomenti che sono sempre stati scottanti vengono affrontati. Pieraccioni lo sa, ma è convinto che la smania del politicamente corretto sia ormai fuori controllo: "Stiamo esagerando. Prima eravamo un po’ pecorecci, ma la battuta de Il Ciclone 'Se tu sei buco dillo' oggi non l'avremmo nemmeno potuta pensare. Bisogna contestualizzarle le battute, sicuramente c'è stato un momento in cui abbiamo esagerato, adesso si esagera nel senso opposto. Se la gente leggesse i WhatsApp fra me e i miei amici o fosse presente alle nostre cene, finiremmo in galera. C'è uno scalino enorme far il parlare colorito e il rappresentarlo a teatro, al cinema o in televisione. E’ vero però che, se tu al posto di una parola colorita metti il sinonimo in italiano, non ride nessuno. Se fai una battuta brutta, la gente non ride. Se ride, allora in qualche modo va bene".

Sabrina Ferilli è d'accordo con Leonardo: "Se dici spazzino, lo spazzino si offende, ci sarà sempre un paladino di questa minchia che difenderà il fatto che lo devi chiamare operatore ecologico. E' tutto un montare di grandi sciocchezze, dopodiché credo che allo spazzino poco cambi essere chiamato spazzino oppure operatore ecologico. Il cinema è sempre stato una voce libera nel nostro paese, analizziamo spesso il paradosso, così come la doppia e tripla morale".

Don Simone ha una fede incrollabile e non cede alle profferte delle bellissime ragazze che vediamo nel film. Pieraccioni che farebbe? E soprattutto qual è il suo rapporto con la religione? "Io sono come San Tommaso" - dice il regista - e nello stesso tempo come Margherita Hack, che è sempre il mio riferimento culturale. Adoro la sua eleganza feroce. Qualora mi si presentasse il buon Dio davanti, io da cabarettista mi butterei per terra e gli direi: 'Ci ho sempre creduto, mettimi nei piani alti dove stanno il mi padre e il mi nonno. Abbiamo girato nella chiesa di San Salvi, che è un ex centro di salute mentale. Se indossavo l'abito da prete ed entrava qualche vecchietta, subito mi veniva voglia di confessarla. Un sacerdote lo rifarei domani, e poi adesso è un ruolo perfetto per me. Ho cominciato parlando di bellezze mozzafiato davanti a un omino normale, poi ho proseguito raccontando i problemi amorosi di un cinquantenne, adesso mi toccano i preti e i babbi, e fra un po’ sarà la volta dei nonni".

A fine incontro, Pieraccioni ci tiene a dire ai giornalisti che il suo desiderio è fare film che possano rendere le persone felici. Le sue commedie non hanno nulla a che vedere con quel cinema d'autore che ogni anno viene letteralmente ricoperto di premi: "Tante volte si parla dei David di Donatello… i nostri film sono un'altra categoria, sono film comici, noi abbiamo questo capostipite stupendo che è Massimo Troisi, che è stato il primo a fare dei film dove il cappottino si cuciva su noi stessi. Perché io dirigo sempre i film in cui recito? Perché conosco i miei limiti. Io faccio un film in cui mi cucio addosso un cappottino che, se non altro, a me piace. Le prime critiche negative me le leggeva quel maledetto di Ceccherini al telefono, e ridevamo alle lacrime. Noi non siamo altro che dei saltimbanchi, dei giullari, dei cialtroni".

Il sesso degli angeli arriva in sala giovedì 21 aprile distribuito da 01 Distribution.